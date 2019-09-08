شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 08-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن المؤشر من الارتفاع خلال جلسة الخميس الماضي، حيث اغلق عند مستوى 2890 نقطة، في ظل تقارب كمية التداول من متوسطها الشهري، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر "Price ROC" نلاحظ استمرار تداوله اعلى خط الصفر، لذلك نتوقع ان يحاو المؤشر إعادة اختبار مستوى المقاومة الحالي عند 2930 نقطة كمستوى اول، شرط بقاء المؤشر اعلى مستوى 2850 نقطة. ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المؤشر العام لسوق دبي (DFMGI) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 08-09-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.