شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يكون نموذج سلبي -تحليل صباحي- 08-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع المؤشر في اخر جلسات الأسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 10253 نقطة، وهو ادنى مستوى يحقق المؤشر خلال الجلسة، وذلك ثلاثة أيام من التحرك العرضي في نطاق ضيق، كما كون المؤشر نموذج "Bearish Engulfing " وهو من الشموع اليابانية العاكسة للاتجاه الصاعد، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني أرباح قد تهبط به لمستوى الدعم 10000 نقطة، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 10400 نقطة. ويُظهر الشكل بالاسفل توزيع قيم التداول للاسهم.



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