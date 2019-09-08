شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت يرتفع بصورة تكاد لا تذكر - تحليل صباحي - 08-09-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع مؤشر السوق الأول الكويتي (BKP) بصورة طفيفة جداً في آخر جلساته ، وذلك وسط الضغط السلبي المستمر للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.02% بما يعادل 1.28 نقطة ، ليظل بذلك مستنداً لدعم خط اتجاه رئيسي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية .

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تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة ، بشرط مهم وهو ثبات مستوى الدعم 6493.42 ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 6645.65 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 6400.00 ومستوى المقاومة 6645.65 .