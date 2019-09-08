شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يستقر بجلسة اتسمت بالتذبذب – تحليل صباحي – 08-09-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استقر المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب مسجلاً انخفاضاً طفيفاً بلغت نسبته -0.05% بما يعادل -3.64 نقطة ، ويأتي ذلك وسط محاولات المؤشر تصريف تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية ، بعد اكتسابه بعضاً من الزخم الإيجابي على اثر ثبات مستوى الدعم 7919.16 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الصاعدة على المدى المتوسط (من 6990.39 إلى 9403.05) ، وسط استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
وتستمر توقعاتنا السلبية المحيطة بالمؤشر خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 7919.16 من جديد استعداداً لكسره ، طيلة ثبات مستوى المقاومة 8202.49 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7919.16 ومستوى المقاومة 8202.49 .
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عدد أسهم الشركات الرابحة 81
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 91
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عدد أسهم الشركات الثابتة 18
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عدد أسهم الشركات المتداولة 190
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