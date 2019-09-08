شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "جو" توافق على تعيين وليد بامعروف كعضو بمجلس الإدارة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر مجلس إدارة شركة اتحاد عذيب للاتصالات "جو" قرارا بالتمرير بالموافقة على تعيين وليد بن احمد بن محمد بامعروف، كعضو جديد بمجلس الإدارة.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، إلى أن موافقة المجلس على التعيين أعلاه لا تُعَدّ نهائية وسوف يُعرض هذا التعيين على أول اجتماع للجمعية العامة لإقراره.

Advertisements

يُذكر أن الشركة قامت، في أغسطس الماضي، بتعيين عباس علي غلوم حاجي كعضو مستقل بمجلس الإدارة.

وكانت النتائج المالية الأولية للشركة قد أظهرت تحقيقها صافي خسائر بلغ 21.9 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 55.4 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

وأرجعت الشركة تحقيق الأرباح خلال الربع الأول إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية بمبلغ (31.33) مليون ريال، بالإضافة إلى انخفاض تكلفة المبيعات بمبلغ (38.72) مليون ريال. فضلاً عن ارتفاع خسائر التشغيل بمبلغ (78.70) مليون ريال.