شكرا لقرائتكم خبر عن "شعاع" تتخارج من شركتين متخصصتين في مجالي الوساطة المالية وصناعة السوق في الإمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وافقت شركة شعاع كابيتال على التخارج من شركتيها المتخصصتين في مجالي الوساطة المالية وصناعة السوق في الإمارات وبيعهما إلى شركة "أي اتش سي هولدينج" التابعة للشركة العالمية العامة، وذلك مُقابل كامل قيمة الصفقة نقداً.

وقالت الشركة، في بيان لموقع "دبي" المالي، اليوم الأحد، إن الاتفاقية المُوقعة تندرج ضمن استراتيجية الكيان الموحد الناتج عن اندماج "شعاع" ومجموعة أبوظبي المالية للتخارج من الأنشطة غير الرئيسية والتركيز على أعمال إدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية.

وكانت شعاع كابيتال قد أعلنت، في أغسطس الماضي، عن توليها بنجاح مهام المنظم الحصري لطرح صكوك بقيمة 135 مليون دولار لصالح شركة ذا "فيرست جروب" ببورصة لندن.

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وقالت الشركة في بيان سابق، إنه تم طرح الصكوك على مستوى عملاء "شعاع" المؤلفة من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية وكذلك المستثمرين المؤهلين، وهو ما يمثل الإصدار الأحدث من سلسلة الإصدارات التي تم تنظيمها بواسطة شعاع.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسارة عائد إلى مساهمي الشركة الأم بلغ 31.6 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 14.6 مليون درهم خلال الربع الثاني من العام 2018.

وعلى الصعيد ذاته، حققت الشركة صافي خسارة بلغ 56.5 مليوم درهم خلال النصف الأول من العام الجاري ، مقابل صافي ربح بلغ 26.3 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2018.