شكرا لقرائتكم خبر عن "المعذر ريت " يوقع اتفاقية شراء عقار بقيمة 23 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أصول وبخيت الاستثمارية عن إبرام صندوق المعذر ريت اتفاقية شراء عقار أجنحة تولان الفندقية الواقع في مدينة الخبر بنجاح يوم الخميس الماضي، بقيمة 22 مليون ريال مضافاً لها ضريبة القيمة المضافة بقيمة 1.1 مليون ريال، أي بإجمالي 23.1 مليون ريال.

وقالت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، اليوم الأحد، إنها وقعت عقد تأجير العقار بالكامل بعقد ملزم صافي من جميع المصاريف، لمدة 10 سنوات وبقيمة إيجارية سنوية تبلغ 2.310 مليون ريال، وبعائد سنوي يبلغ 10.5%.

وبحسب البيان، قدم المستأجر ضمانات إيجارية عبارة عن سندات أمر تغطي مدة العقد.

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وأفاد البيان، بأن العقار يقع في مدينة الخبر في منطقة حيوية في حي العليا على شارع 21، وتبلغ مساحة البناء مايقارب 6.276 ألف متر مربع مقام على أرض مساحتها 1750 متر مربع.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة وقعت، خلال سبتمبر الجاري، عملية رهن صك ملكية عقار تجاري/مكتبي في مدينة الرياض والمسمى بعقار المحمدية لصالح شركة الراجحي المصرفية للاستثمار "المصرف"، بتاريخ الخميس الموافق 29 أغسطس الماضي.

وقال الصندوق، في بيان لموقع "تداول" المالي، في وقت سابق، إن هذه العملية تأتي ضماناً للتسهيلات الإئتمانية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي سيقدمها المصرف لصالح الصندوق.

يُذكر أن الصندوق حقق صافي ربح بلغ 14.061 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من العام 2019.