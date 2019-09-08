شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لشركة باتك توقع عقدين بأكثر من 1.2 مليار ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة باتك للاستثمار والأعمال اللوجستية عن قيام شركة الموقف السريع لخدمات السيارات المحدودة، والتي تمتلك فيها الشركة العربية لخدمات الأمن والسلامة "امنكو" (التابعة لباتك) ما نسبته 40% من إجمالي حصص الملاك بشكل مباشر وغير مباشر، بتوقيع عقدي إنشاء وتطوير واستثمار وتشغيل مع أمانة المنطقة الشرقية -وزارة الشئون البلدية والقروية، بقيمة إجمالية تبلغ 1.24 مليار ريال.

وأفادت "مبرد" ، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن العقد الأول يتضمن إنشاء وتطوير واستثمار وتشغيل مواقف سيارات متعددة الأدوار ومواقف ذكية في مدينة الدمام، وذلك بقيمة إجمالية وقدرها 470.476 مليون ريال لكامل مدة العقد

وبحسب البيان، حصلت مبرد على أرض فضاء لإقامة مبنى مواقف للسيارات متعددة الأدوار ( 25% منه لنشاط تجاري) بحي الشعلة بمدينة الدمام بمساحة وقدرها 8.519 ألف متر مربع تقريباً.

هذا ومن المُقرر أن تهيئ الشركة وتجهز ساحة انتظار سيارات بالمنطقة المركزية بمدينة الدمام بمساحة وقدرها 2757.9 متر مربع تقريباً.

ويتضمن التعاقد إنشاء مواقف السيارات الذكية (المواقف القائمة)، وإنشاء وتطوير وتشغيل مواقف على الأرصفة والشوارع الواقعة بمدينة الدمام (المواقف الذكية) والأجهزة الخاصة بها لعدد 3075 موقف.

وبشكل منفص ستشئ الشركة مواقف السيارات الذكية (المواقف الغير قائمة)، وستنشئ الشركة وتطور وتشغل مواقف على الأرصفة والشوارع الواقعة بمدينة الدمام (المواقف الذكية) والأجهزة الخاصة بها لعدد 4559 موقف.

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أما العقد الثاني فيتصمن إنشاء وتطوير واستثمار وتشغيل مواقف سيارات متعددة الأدوار والمواقف الذكية بمدينة الظهران والخبر، وذلك على أرض فضاء لإقامة مبنى مواقف للسيارات متعددة الأدوار ( 25% منه لنشاط تجاري) بحي الخبر الشمالية بمدينة الخبر بمساحة وقدرها 3000 متر مربع تقريبا.

وتقع أرض الفضاء الازمة لإقامة مبنى مواقف للسيارات متعددة الأدوار ( 25% منه لنشاط تجاري) بحي الخبر الشمالية بمدينة الخبر بمساحة وقدرها 2444.16 ألف متر مربع تقريباً، وذلك بقيمة إجمالية وقدرها 772.646 مليون ريال لكامل مدرة العقد

وتصل المدة الإجمالية للعقدين 25 سنه لكل عقد تشمل فترة التجهيز والانشاء: سنة وثلاثة أشهر (15 شهر) تعادل 5% من مدة العقد وهي فترة زمنية من أصل مدة العقد غير مدفوعة الايجار ومن المتوقع ان يظهر الأثر المالي للصفقة خلال الربع الرابع من العام المالي 2019، كما انه لايوجد أطراف ذات علاقة بالعقد.

وتعتبر هذه المشروعات (مواقف سيارات متعددة الأدوار ومواقف ذكية) تعتبر الاضخم على مستوى الخدمات والحلول الخاصة بالمواقف العامة على مستوى المملكة وبما يخدم مصلحة المواطن والمقيم في تنظيم المواقف وراحته بجودة عالية وطرق دفع متعددة ويعتبر احدى اللبنات الاساسية للمدن الذكية والتي تتماشى مع خطط الامانات والبلديات في المدن الرئيسية من ضمن التطورات التي تشهدها المملكة ورؤية 2030.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام 2019، مقابل أرباح بلغت 1.9 مليون ريال في الربع المقابل من 2018.

ووأرجعت الشركة التراجع في الأرباح خلال الربع الثاني إلى الانخفاض فى الايرادات التشغيلية خلال الربع الحالى بنسبة 8.07% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق والناتج من الانخفاض فى إيرادات قطاع تغذية الصرافات بقيمة 12,991,815 ريال والانخفاض فى إيرادات قطاع نقل الاموال بقيمة 4.5 مليون ريال.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 3.7 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل أرباح بلغت 5.9 مليون ريال في النصف المقابل من 2018، بنسبة تراجع بلغت 36.6%.