شكرا لقرائتكم خبر عن "الدار العقارية" تُطلق أول مشاريعها لبيع أراضي سكنية في جزيرة السعديات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة الدار العقارية عن إطلاقها مشروع "السعديات ريزيرف"، أول مشاريعها لبيع قطع أراضِ سكنية في قلب جزيرة السعديات.

وأفادت الشركة، في بيان لسوق "أبوظبي" المالي، اليوم الأحد، بأن قيمة المشروع تبلغ 722 مليون درهم إماراتي ويضم 306 قطعة أرض مجهزة بالبنية التحتية اللازمة للبناء، ومتاحة للمشترين من جميع الجنسيات.

ويعد "السعديات ريزيرف" أول مشروع قطع أراض يتم إطلاقه في جزيرة السعديات منذ أن أصدرت الحكومة في أبريل 2019 قوانين جديدة تتيح للمشترين الأجانب شراء الأراضي بنظام التملك الحر في مناطق الاستثمار في أبوظبي.

ويأتي إطلاق "السعديات ريزيرف" بعد النجاح الكبير الذي حققته مشاريع قطع الأراضي الثالثة "الريمان" و"الريمان 2 "و"ليا"، والتي سجلت مجتمعة مبيعات قوية بلغت 4.2 مليار درهم، مما يعكس الطلب المتنامي على قطع الأراضي ذات الأسعار المدروسة والمجهزة ببنية تحتية مالئمة في أبوظبي.

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وبحسب البيان،سيوفر المشروع البالغ مساحته 370.422 ألف مقسمة إلى 306 قطع أراض سكنية بمساحات مختلفة تتراوح بين 600 إلى 1400 متر مربع، وهي مناسبة لبناء منازل تتألف من 4 إلى 6 غرف نوم.

ومن خلال المساحات المتنوعة لقطع الأراضي، يمنح المشروع للمشترين المحتملين المرونة لتصميم منازلهم بما يتناسب مع احتياجاتهم وأذواقهم. وسيتضمن المشروع مجمو عة من المرافق بما في ذلك مراكز مجتمعية وحدائق ومدارس ومساجد ومنافذ تجزئة متنوعة.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت أرباحاً صافية بلغت 492.5 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2019، مقارنة بما مقداره 668.5 مليون درهم خلال الربع المُقابل من العام 2018.

وارتفعت الإيرادات للربع الأول من 2019 إلى 1.8 مليار درهم مقارنة بما مقداره 1.5 مليار درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.

وعلى النحو الآخر، تراجعت الإيرادات الأخرى إلى 38.2 مليون درهم مقارنة بما مقداره 135.2 مليون درهم خلال الربع المقابل من العام الماضي.