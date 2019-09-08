شكرا لقرائتكم خبر عن أحداث ينتظرها مساهمو "السوق السعودي" خلال الأسبوع الحالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تقرير - خاص أخبار اليوم: ينتظر مساهمو السوق السعودية "تداول" خلال جلسات الأسبوع الحالي، الممتد من 8 حتى 12 سبتمبر الجاري، مجموعة من الأحداث، تتضمن اجتماع الجمعية العمومية لكل من أميانتيت، الأعمال التطويرية الغذائية، وفرة، والدرع العربي، بالإضافة إلى صرف أرباح كل من ساكو، التموين، فضلاً عن أحقية توزيع أرباح كل من التعمير، وقت اللياقة.

وتبحث الجمعية العمومية لشركة وفرة للصناعة والتنمية، اليوم الأحد، الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعيّة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.

وبحث الجمعية العمومية لشركة أميانتيت العربية السعودية، اليوم الأحد، الموافقة على مُقترح تخفيض رأس مالها من 1.155 مليار ريال إلى 344.517 مليون ريال، وذلك من خلال إلغاء 81.048 مليون سهم من أسهم الشركة، بواقع سهم لكل 1.425 سهم.

كذلك تنظر الجمعية العمومية لشركة الأعمال التطويرية الغذائية، يوم الإثنين، الموافقة على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح اسهم مجانية للمساهمين من الأرباح المبقاة بما يعادل سهم لكل سهم مصدر وبنسبة 100% من رأس المال، علماً بأن رأس المال سيرتفع من 12.5 مليون ريال إلى 25 مليون ريال.

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ويستحق، يوم الإثنين، توزيعات أرباح شركة لجام للرياضة "وقت اللياقة"، عن الربع الثاني من العام 2019 بقيمة 26.448 مليون ريال، بحصة للسهم تبلغ 0.5049 ريال، وبنسبة توزيع تبلغ 5.05% من قيمة السهم الإسمية.

كذلك يستحق، يوم الإثنين، توزيعات أرباح شركة الرياض للتعمير، عن النصف الأول لعام 2019، بقيمة 71.1 مليون ريال، بما نسبته 4% من القيمة الإسمية للسهم، وبما بعادل 40 هللة للسهم.

وتنظر الجمعية العمومية لشركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، يوم الأربعاء، الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية 11 سبتمبر الجاري ولمدة ثلاث سنوات تنتهي بتاريخ 10 سبتمبر 2022.

وتبدأ شركة الخطوط السعودية للتموين، يوم الخميس، توزيع الأرباح المستحقة عن الربع الثاني من العام 2019 بقيمة 110.7 مليون ريال، بما يعادل 1.35 ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 13.5% من القيمة الاسمية للسهم.

كذلك تبدأ الشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو"، يوم الخميس، توزيع الأرباح المستحقة عن النصف الأول لعام 2019، بقيمة 36 مليون ريال، بما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم، وبما بعادل ريالا واحدا للسهم.