شكرا لقرائتكم خبر عن ميناكورب المالية: توجه الشركات يرفع التدفقات الخارجية بأسواق الإمارات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال المدير العام لإدارة الأصول لدى شركة ميناكورب للخدمات المالية، إن توجه الشركات والبنوك الإماراتية المُدرجة لتوسيع ملكية الأجانب سيسهم بشكل كبير في زيادة التدفقات الخارجية من الصناديق العالمية.

وأضاف طارق قاقيش إن هذا التوجه هو ما سيعزز من وضع السيولة في الأسواق بشكل عام، لا سيما أنها تتداول عند مستويات منخفضة ومتدنية، بحسب صحيفة البيان.

وتوقّع قاقيش اتجاه بنوك وشركات مدرجة أخرى نحو توسيع ملكية الأجانب في أسهمها، ما ينشط تدفق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية إلى الأسهم، ويساعد على تحسين كفاءة الأسواق وزيادة زخم التداولات ورفع معدلات السيولة.

Advertisements

وأكد أن هذا التوجه ظهر بشكل واضح خلال تداولات الأسبوع الماضي بعد إعلان «الإمارات دبي الوطني» عن رفع الملكية الأجنبية إلى 20% وعزمه زيادتها إلى 40% مستقبلاً.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك الإمارات دبي الوطني حقق صافي ربح بعد الضريبة بلغ 4.7 مليار درهم خلال الربع الثاني من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 2.6 مليار درهم حلال الربع الثاني من العام 2018.

وحقق البنك خلال الربع الثاني من العام الجاري، ربحاً من بيع حصة في شركة مُسيطر عليها بشكل مُشترك بقيمة 2.1 ميار درهم.

وعلى النحو ذاته، حقق البنك صافي ربح بلغ 7.5 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الجاري، مقابل صافي ربح بلغ 5 مليار درهم حلال النصف الأول من العام 2018.