شكرا لقرائتكم خبر عن "أبوظبي الإسلامي" يحذر عملاءه من عمليات احتيال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حذر مصرف أبوظبي الإسلامي عملاءه من رسائل الاحتيال، وقال: في موجة من رسائل الاحتيال التي تمت مؤخراً، يتم إرسال رسائل نصية عبر "الواتس اب" للعملاء تدعي أن بطاقة العميل أصبحت محظورة أو تم إغلاق حسابة لأنه لم يقم بتحديث تفاصيل بياناته الشخصية لدى البنك.

وقال مصرف أبوظبي الإسلامي: يرجى ملاحظة أن هذه المحاولات هي احتيالية لمحتالين يعتزمون الحصول على معلومات العميل المصرفية.

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وحث" أبوظبي الإسلامي" عملاءه على الامتناع عن مشاركة أي معلومات عن طريق الهاتف أو الرسائل مع مصادر غير معروفة، بحسب صحيفة الخليج.

وتزايدت وتيرة تحذيرات المصرف المركزي والبنوك العاملة في الدولة لعملائها من رسائل الاحتيال التي يتم إرسالها من قبل المحتالين والقراصنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر البريد الإلكتروني أو الاتصال مباشرة بالعميل.

وتأتي هذه التحذيرات وسط موجة من رسائل الاحتيال التي تمت مؤخراً.