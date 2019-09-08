شكرا لقرائتكم خبر عن "نيويورك تايمز": 4 بورصات عالمية تتطلع لطرح أرامكو السعودية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استعرضت صحيفة "نيويورك تايمز" البورصات العالمية المحتمل أن تكون واحدة منها على الأقل مكانا للاكتتاب الأضخم في العالم، المتوقع لعملاق النفط شركة أرامكو السعودية.

وقالت الصحيفة إن التغيير الذي طرأ على أعلى الهرم في شركة أرامكو السعودية، يشكل علامة أخرى على أن الشركة تتحرك بقوة نحو ما يمكن أن يكون أكبر طرح عام أولي للأسهم في العالم، وفقا لموقع العربية نت.

وذكرت الصحيفة أن من بين الأسواق العالمية التي تتنافس على استضافة أرامكو:

بورصة نيويورك: حيث بورصة نيويورك أكبر بورصة في العالم من خلال القيمة السوقية، والتي تفضلها السعودية لمكانتها. (وحث الرئيس ترمب في عام 2017 أرامكو على اختيار بورصة نيويورك أيضاً)، إلا أن مستشاري الطرح العام الأولي حذروا من أن إدراج أرامكو في الولايات المتحدة لأسباب سياسية.

بورصة لندن: ولدى بورصة لندن الكثير من السيولة، وقد قام مديروها التنفيذيون مؤخرًا بالتواصل مع المسؤولين السعوديين في إطار وفد بريطاني قام بزيارة جدة. كما خففت البورصة من القواعد الخاصة بالشركات التي تسيطر عليها الدولة، فيما وصفه النقّاد بأنه استمالةٌ واضحة لأرامكو. إلّا أن استمرار عدم اليقين بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يلقي بظلاله على فرص بورصة لندن.

بورصة هونغ كونغ: ولقد غيرت بورصة هونغ كونغ، قواعدها بطرق تعود بالفائدة على شركات، مثل أرامكو. كما روجت لما تسميه بصلات "الربط الرئيسي" مع الصين القارية، والتي تساعد المؤسسات المالية الكبرى في الصين على الاستثمار في العروض التي تقام في هونغ كونغ. لكن يخشى أن الاضطرابات المصاحبة للاحتجاجات الأخيرة قد تستمر، مما يثير تساؤلات حول جذب البورصة لأرامكو.

بورصة طوكيو: ثالث أكبر بورصة في العالم من حيث القيمة السوقية، بعد بورصة ناسداك، وأرامكو تحظى بعدد من الصلات التي تربطها باليابان، فطوكيو تعد موطن سوفت بنك، عملاق التكنولوجيا الياباني شريك مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مجموعة من المشاريع، ولاسيما مشروع الاستثمار التكنولوجي لصندوق الرؤية الذي تبلغ قيمته حوالي 100 مليار دولار.

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وتقول الشركة إن أرامكو توفر حوالي ثلث احتياجات اليابان من النفط الخام، إلّا أن بورصة طوكيو لا تتمتع بنفس المكانة التي تتمتع بها بورصات نيويورك ولندن وهونغ كونغ.

ومن المتوقع أن يعلن عملاق النفط السعودي عن متعهدي تغطية اكتتابه العام في وقت قريب قد يكون هذا الأسبوع.

وتعمل عدة بنوك عالمية على وضع خططها النهائية لتقديمها بعد اجتماعات تعقدها مع شركة أرامكو.

ووصلت أرباح أرامكو إلى 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وأفادت فيتش أن أرامكو السعودية هي أكبر منتج للنفط عالميا من حيث الحجم. وفي 2018 بلغ متوسط إنتاجها من السوائل ومن الهيدروكربون إجمالا 11.6 مليون و13.6 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا، على الترتيب، وهو ما يفوق بكثير إنتاج المنبع للمنتجين العالميين والإقليميين المتكاملين مثل أدنوك وشل وتوتال وبي.بي.

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