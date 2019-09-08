شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية.. أمر ملكي بتعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرا للطاقة بدلا من "الفالح" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمرا بإعفاء وزير الطاقة خالد الفالح من منصبه. وأمر الملك بتعيين ابنه الأمير عبدالعزيز بن سلمان خلفا للفالح. وأقال الملك سلمان أيضا نائب وزير الطاقة عبدالعزيز بن عبدالله، وعيّن أسامة بن عبدالعزيز الزامل بدلا منه، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

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