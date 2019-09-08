وفد صحة بريطاني يبحث في جدة الاستثمار في 8 مشاريع طبية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل فايز الثمالي - جدة

ركز لقاء وفد الصحة البريطاني مع نظرائهم في جدة أمس، على الاستثمار في القطاع الصحي الذي يشهد عددا كبيرا من الفرص الاستثمارية التي يمكن توظيفها في سوق البلدين، بهدف دعم التبادل التجاري ونمو الاستثمارات المشتركة وأعداد المستثمرين إضافة إلى إيجاد فرص جديدة للمستثمرين.

وشهد اللقاء طرح 8 أنواع من المشاريع الطبية بين الشركات السعودية ونظيراتها البريطانية، وذلك بحضور نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة وعضوي مجلس الإدارة عبدالله الحارثي وماجد الصحفي ورئيس الوفد الصحي البريطاني ستيف جرام وعدد من المهتمين بالاستثمار وتنمية الشراكات بين البلدين.

وأجرى الجانبان لقاءات «B2B» بين الشركات السعودية ونظيراتها البريطانية، لاستشراف الفرص وبحث المشروعات التي يتميز بها السوقين السعودي والبريطاني.

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وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة غرفة جدة خلف العتيبي، أن المشاريع الاستثمارية بين السعودية وبريطانيا بلغت أكثر من 200 مشروع مشترك، معربا عن رغبة مجتمع الأعمال السعودي في توسيع دائرة الشراكة والعمل على زيادة الفرص الاستثمارية وتشجيعها وتطوير حجم التعاون بينهما.

وأكد أن الجانبين بحثا التعاون بين القطاعات الاقتصادية ومجتمع الأعمال في كلا البلدين، والمزيد من العمل بين غرفة جدة والغرف البريطانية في إطار دعم القطاعات الاستثمارية وتوفير المناخ والأرضية الخصبة، مشيرا إلى رغبة كبيرة من مجتمع الأعمال السعودي في توسيع دائرة الشراكة، والعمل على زيادة الفرص الاستثمارية وتشجيعها وتطوير حجم التعاون بينهما.

وذكر أن بريطانيا لديها عدد من الفرص الاستثمارية على نطاق واسع من مخططات البنية التحتية في القطاع الصحي، حيث يسمح هذا الاستثمار الثنائي بتبادل المعرفة والخبرات، الأمر الذي شأنه على أن يساعد على ضمان النمو الاقتصادي والازدهار للمدى الطويل، وخاصة مع رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وأشار العتيبي إلى أن استضافة الغرفة للوفود التجارية والمسؤولين، وصانعي القرار التجاري والاقتصادي وأصحاب وصاحبات الأعمال، يستهدف إقامة شراكات فاعلة مع مؤسسات وشركات القطاع الخاص في هذه الدول، منوها بأن المملكة المتحدة تعد واحدة من أكثر الاقتصادات انفتاحا في العالم، كما تعتبر السعودية شريكا مهما لها.

8 مشاريع بحثها اللقاء: