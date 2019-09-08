إطلاق تراخيص أنشطة الصناعات العسكرية ومهلة عام لتصحيح أوضاع المنشآت العاملة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أطلقت الهيئة العامة للصناعات العسكرية برنامج تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة، حيث بدأت استقبال طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية التي تندرج تحت التصنيع العسكري، وتقديم الخدمات العسكرية، وتوريد المنتجات أو الخدمات العسكرية.

وأوضحت الهيئة أنها ستمنح الجهات الحالية العاملة في القطاع مهلة لمدة سنة من تاريخه لتصحيح أوضاعها وإصدار التراخيص اللازم لمزاولة أنشطتها الحالية، علما أنه سيتم مراعاة الجهات العاملة في أنشطة الصناعات العسكرية المشمولة في المرحلة الثانية.

ويأتي الإعلان عن بدء استقبال طلبات التراخيص في إطار تحقيق استراتيجية الهيئة الهادفة إلى توطين الصناعات العسكرية، وتحقيق الأولويات الوطنية الرئيسية المتمثلة في رفع الجاهزية العسكرية، وتعزيز التشغيل المشترك بين الجهات الأمنية والعسكرية كافة، وذلك بهدف تطوير قطاع صناعات عسكرية محلية مستدام، ورفع مستوى الشفافية وكفاءة الإنفاق، وفتح باب الاستثمار فيه.

وأكد محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي أن إصدار تراخيص مزاولة أنشطة الصناعات العسكرية خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع وفتح باب الاستثمار للمستثمر المحلي والأجنبي، مما سيسهل مشاركتهم في بناء القطاع بشكل مباشر وتحقيق هدف توطين 50% من إنفاق المملكة، إضافة إلى تلبية احتياجات قطاع الصناعات العسكرية.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى نقل التقنية ومراعاة استفادة الشركات المحلية من فرص التصنيع وفق آلية تضمن نمو جميع شركات قطاع الصناعات العسكرية، والترويج للقطاع داخليا وخارجيا، فضلا عن تأهيل المصنعين المحليين وتصنيفهم، وتوفير البنى التحتية ذات الصلة بالقطاع والتعاون مع الجهات ذات الاختصاص.

ونوهت الهيئة على جميع الجهات الحالية العاملة في القطاع وكذلك الجهات الراغبة في مزاولة أحد أنشطة الصناعات العسكرية إصدار الترخيص المناسب لمجال عملها، والذي يصدر عند استيفاء المتطلبات المحددة في اللائحة المنظمة لمزاولة أنشطة الصناعات العسكرية في المملكة وتعليمات الأمن والسلامة والحماية من الحريق الصادرة من قبل الهيئة العليا للأمن الصناعي.

وتهدف الهيئة إلى تنظيم قطاع الصناعات العسكرية في المملكة وتطويره ومراقبة أدائه، عبر وضع السياسات والاستراتيجيات وإعداد الأنظمة واللوائح ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية ووضع الضوابط والإجراءات المتعلقة بإصدار التراخيص.

تراخيص مزاولة الأنشطة العسكرية

3 أنواع رئيسة للتراخيص

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01. تراخيص التصنيع العسكري

02. تراخيص تقديم الخدمات العسكرية

03. تراخيص توريد المنتجات أو الخدمات العسكرية

6 مجالات لكل نوع من التراخيص:

- الأسلحة النارية

- الذخائر

- المتفجرات العسكرية

- المعدات العسكرية

- التجهيزات الفردية العسكرية

-الالكترونيات العسكرية