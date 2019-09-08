3 تغريدات للفالح.. شكر وتهنئة وامتنان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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وجه وزير الطاقة السابق المهندس خالد الفالح ثلاث رسائل على حسابه الرسمي في تويتر أمس، في أولاها يشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن

سلمان، على منحه فرصة خدمة الوطن، والثانية يهنئ فيها الأمير عبدالعزيز بن سلمان بمنصبه الجديد وزيرا للطاقة، والثالثة يثني فيها على زملاء العمل خلال الفترة التي قضاها في الوزارة.

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وقال الفالح في تغريداته «أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو سيدي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، على منحي فرصة خدمة وطننا الغالي، حيث توج ذلك حياتي العملية بشرف عظيم».

وأضاف «وأهنئ أخي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان على الثقة الملكية الكريمة بتعيينه وزيرا للطاقة، راجيا له كل التوفيق والسداد في قيادة هذا القطاع الهام».

وتابع «وختاما أتقدم بخالص الشكر والامتنان لكافة الزملاء الذين سرني العمل معهم على كل ما قدموه وما سيقدمونه من جهود في خدمة هذا الوطن المعطاء، وأدعو الله لهم بالمزيد من التميز والنجاح».