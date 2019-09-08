وفد الإسكان يطلع على التجربة السنغافورية في التنظيم العقاري

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - سنغافورة

اطلع وفد من وزارة الإسكان المشارك في فعاليات مؤتمر «أسبوع البناء العالمي للبيئة» (IBEW)، على التجربة السنغافورية في قطاع التنظيم العقاري.

جاء ذلك خلال زيارة الوفد الذي يرأسه المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع، عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار، الأمير سعود بن طلال، وبعض رجال الأعمال، لمجلس الوكالات العقارية السنغافورية، وهي الجهة المسؤولة عن التنظيم العقاري ورفع مستوى الأداء للجهات التي تشارك في النشاط العقاري.

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وكان في استقبال الوفد السعودي، الرئيس التنفيذي للمجلس، حيث استعرض بدوره المسؤوليات التي يقوم بها من تنظيم وإدارة لوكلاء العقارات، وتثقيف المستفيدين.

وكانت وزارة الإسكان عرضت تجربة المملكة في المساكن المستدامة، وذلك خلال مشاركتها في فعاليات المؤتمر الذي تحتضنه «سنغافورة»، والذي يحمل عنوان (تحويل الطريقة التي نبني بها)، بمشاركة مبادرة «تحفيز تقنية البناء».

وتعرض المملكة خلال المشاركة مبادراتها في مجال الإسكان، وجهودها نحو مساكن مستدامة، تساهم في المحافظة على الموارد البيئة، خاصة استخدام تقنيات البناء، وأبرز الطرق العالمية في هذا المجال، وذلك خلال جناح وزارة الإسكان بالمعرض، والذي يركز على مبادرة تحفيز تقنيات البناء التي تعد من أهم مبادرات الوزارة، كما يقوم الجناح بالتعريف بالاستثمار في المملكة تحت عنوان (استثمر في السعودية).