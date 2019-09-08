شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: رئيس نيسان يبلغ بعض المسئولين التنفيذيين بعزمه الاستقالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة نيكى، اليوم الأحد، إن هيروتو سايكاوا الرئيس التنفيذى لشركة نيسان موتور أبلغ بعض المسئولين التنفيذيين بعزمه الاستقالة، فيما سيمثل هزة جديدة بشأن الحوكمة فى شركة صناعة السيارات اليابانية المتعثرة.

عانت نيسان، التى تكابد لتصحيح أوضاعها بعد الإطاحة برئيس مجلس إدارتها السابق كارلوس غصن أواخر العام الماضي، من أزمة أخرى قبل أيام قليلة حين اعترف سايكاوا بتلقيه مدفوعات زائدة بالمخالفة للوائح الداخلية، وجاء هذا الاعتراف عقب إعلان نتائج تحقيق داخلي.

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ومن المقرر أن يجتمع أعضاء مجلس إدارة نيسان غدا الاثنين لبحث المسألة، وتضررت الشركة، وعلاقتها مع أكبر مساهميها رينو، عقب إلقاء القبض على غصن فى نوفمبر تشرين الثانى ثم رحيله.

ونقلت نيكى عن مصادر لم تسمها القول إن قرار سايكاوا جاء مدفوعا بتزايد الشكوك فى قدرته على قيادة شركة صناعة السيارات إلى التعافي، فى ضوء الهبوط الأخير لأرباح نيسان وكذلك مدفوعات الأجر.