شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. طالب يخترع غواصة تبحث عن الطائرات الغارقة وتكتشف الصندوق الأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ياسر المؤدي من كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس إنه نجح فى تصنيع غواصة يتم التحكم فيها عن بع،د بهدف الكشف مخلفات الحروب في الأنهار، والتنقيب والبحث عن الصندوق الأسود للطائرات الغارقة في البحار والأنهار، كما يمكنها أن تكتشف الشروخ والتصدعات في السدود.

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وأضاف "ياسر"، خلال مشاركته فى المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعي، المنعقد اليوم، أن الغواصة مجهزة بكاميراتين، تضعان رؤية واضحة للمستخدم الغواص،ة كي يمكنها من البحث تحت المياه مستخدما ذراع التحكم، كما أن الغواصة يمكنها ان تغوص لعمق 12 مترا تحت الماء.