غدا الإعلان عن معايير التصنيف الجديدة للفنادق .. وملحق خاص لـ "التاريخية "

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر وثيق الصلة بالقطاع السياحى ، أن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق والتى سيتم إطلاقها رسميا غدا ، ستتضمن ملحق خاص بالفنادق البيئية وأخر خاص بالفنادق التاريخية وأخر خاص بالفنادق العائمة . Advertisements ومن المنتظر إن يتم غدا الإعلان عن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق برعاية وحضور المهندس مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ورموز القطاع السياحى الخاص ورجال الأعمال. وستواكب المواصفات الجديدة المفاهيم الحديثة التى تم استحداثها في السياحة، ومنها أن تراعى الفنادق مفاهيم السياحة الخضراء ،التى تراعى الحفاظ على البيئة وحماية الموروثات الطبيعية والتراثية، وكذلك تأهيلها لاستضافة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن ، ويضم القطاع الفندقي 1200 منشأة، منها 250 ألف غرفة تعمل فعليا و250 ألف غرفة آخرى تحت الإنشاء، ستخضع جميعها للمواصفات الجديدة.

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