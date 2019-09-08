شكرا لقرائتكم خبر عن شركة "فورى" تبدأ العمل فى الإمارات قبل نهاية العام وتتطلع للسعودية والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال العضو المنتدب لفوري، أكبر شركة مدفوعات إلكترونية في مصر، إن الشركة ستبدأ العمل في الإمارات العربية المتحدة قبل نهاية العام وتأمل في تقديم خدماتها بالسعودية والكويت في 2020، في إطار مسعى لاستهداف الدول ذات الجاليات المصرية الكبيرة.

وأضاف محمد عكاشة في مقابلة مع رويترز "سندشن خدماتنا في الإمارات قبل نهاية هذا العام مع واحد من أكبر البنوك هناك.

لكنه رفض الإفصاح عن اسم البنك الذي تعاقدت معه الشركة في الإمارات.

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تأسست فوري في 2009 وتقدم الخدمات المالية للعملاء والشركات من خلال قنوات متعددة. والشركة مملوكة لعدد من صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، بجانب سبعة بالمئة لكل من شركة أكتيس وبنك مصر والبنك الأهلي المصري، في حين تستحوذ الإدارة والموظفون على نحو ثمانية بالمئة من الأسهم.

وتابع عكاشة "ننظر إلى الدول العربية التي بها أعداد كبيرة من المصريين. نستطيع تقديم خدمات مختلفة لهم مثل دفع الفواتير وشحن الهواتف المحمولة في الخارج من خلال الهاتف.