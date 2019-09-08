شكرا لقرائتكم خبر عن "البنك الأهلى" يستهدف نمو محفظة ائتمان المشروعات الصغيرة لـ100 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف سعد محي رئيس قطاع المشروعات الصغيرة بالبنك الأهلي المصري، أنه من المستهدف وصول حجم محفظة ائتمان المشروعات الصغيرة المتوسطة ومتناهية الصغر بالبنك لنحو 100 مليار جنيه خلال 2020.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته شركة فرنشايز جيت للإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية لمعرض بيزنكس 2019، إن في إطار اهتمام البنك بهذا القطاع الهام والذي يقود قاطرة التنمية، ارتفعت المحفظة من 3.4 مليار جنيه عام 2008 إلى 64 مليار جنيه بنهاية 2018.

وأوضح محي أن البنك بدأ الاهتمام بشكل مبكر بهذا القطاع من خلال تطوير الأنظمة وتقديم الخدمات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقا لتعريف البنك المركزى والتي تتمثل في المشروعات البالغ حجم مبيعاتها نحو 200 مليون جنيه والتي تمثل 98% من حجم السوق، بحيث تصل إلى عمق السوق.

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وأشار إلى أن البنك حقق نتائج مقبولة ولديه طموح كبير في إطار مبادرة البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث بلغ حجم التمويل من المبادرة نحو 37 مليار جنيه لنحو 42 ألف عميل.

ولفت محي إلى أنه في إطار دعم المشروعات الصغيرة بشكل غير مباشر تم التعاون مع كثير من جمعيات الأعمال ومنها جمعية رجال أعمال الإسكندرية، موضحا أن حجم التمويل الذي تم اتاحته من خلال هذا التعاون بلغ 2.2 مليار جنيه حتى 30 يونيو الماضي.

وفيما يتعلق بتجهيز البنية المؤسسية، ذكر أن هناك 1500 موظف تم تأهيلهم من خلال برامج تدريب خارجية وداخلية لتقديم الخدمات والتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن مجموعة من البرامج التمويلية المتخصصة وإعداد دراسات الجدوى.

ونوه محي بأن البنك لا يقدم خدمات مالية فقط بل أيضا خدمات غير مالية، حيث يتبنى البنك مبادرة رواد النيل وتم افتتاح 4 وحدات وجارى تأسيس وحدتين جدد، بحيث يتم معاونة المشروعات الصغيرة وتحويل الأفكار إلى مشروعات على أرض الواقع.