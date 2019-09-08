شكرا لقرائتكم خبر عن مضاعفة مساحة معرض "بيزنكس 2019" المقرر انطلاقه فى نوفمبر المقبل إلى 10 آلاف متر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة المعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية تفاصيل معرض "بيزنكس 2019"، المقرر انطلاقه في نوفمبر 2019، تحت رعاية مجلس الوزراء ووزارات الاستثمار والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والإسكان.

قال المهندس مروان عبدالرازق، رئيس مجلس إدارة "بيزنكس" للاستشارات خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، إنه سيتم مضاعفة المساحة المخصصة للمعرض هذا العام لتبلغ 10 آلاف متر مربع.

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وأضاف، أن مستوى المشاركة هذا العام ارتفع عن الدورة السابقة للمعرض، حيث يشارك جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأول مرة بمشروعاته، وكذلك الهيئة العامة للاستثمار، ومركز تحديث الصناعات، والمجالس التصديرية، والغرف التجارية، وعدد كبير من البنوك والشركات العقارية الكبرى، إضافة إلي عمل شراكة استراتيجية مع البنك الأهلي.

ومن جانبه، أكد الشيخ الدكتور أحمد آل سودين، رئيس الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية ورئيس المنظمة العربية الإفريقية للاستثمار العقاري ومقرها المغرب العربي وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن مصر شريك تجاري استراتيجي رئيسي مع دولة الإمارات في المنطقة العربية، وأن حجم الاستثمارات المباشرة للإمارات بمصر بلغت نحو 6.5 مليار دولار، وتغطي عددًا من القطاعات الاقتصادية في مجالات الاتصالات والسياحة والقطاع المالي والمصرفي والبنية التحتية وغيرها.

وأعرب آل سودين عن اعتزازه بصفته رجل أعمال إماراتيًا بمشاركته للعام الثاني على التوالي بمعرض «بيزنكس 2019»، باعتبار المستثمرين الإماراتيين في طليعة الدول العربية المشاركة والحريصة على ضخ استثماراتها بمصر، مشيرًا إلى أن عدد الشركات الإماراتية العاملة بمصر تتجاوز 877 شركة في 15 مجالا من المجالات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، لتنمية وتعميق حجم التعاون بين البلدين.