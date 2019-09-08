شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب فريق من مفتشى وزارة السياحة لتطبيق معايير تصنيف الفنادق الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت وزارة السياحة بإعداد فريق من مفتشي الفنادق بالوزارة على معايير التصنيف الجديدة، باستخدام أحدث تطبيقات التكنولوجيا الحديثة من خلال الاعتماد على Tabletsمصنعة خصيصاً لهذا الهدف، حيث سيتولى هذا الفريق المتابعة المستمرة لإلتزام الفنادق بالمعايير الخاصة بدرجة نجوميتها، وذلك استعدادا لتطبيق المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق المصرية.

ومن المنتظر أن يتم غدا الإعلان رسميا عن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق برعاية وحضور المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ورموز القطاع السياحى الخاص ورجال الأعمال.

Advertisements

وفور ذلك سيتم عمل زيارات لهذه الفنادق خلال ستة أشهر لتعريف الفنادق بالمعايير الجديدة والوقوف على مدى تطبيقها لتلك المعايير، كما سيتم إعطاء الفنادق فرصة لتوفيق أوضاعها بما يتماشى مع هذه المعايير، وستراعى المنظومة الجديدة البعد البيئي.

وتهدف المنظومة الجديدة التى تم وضعها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية لرفع كفاءة المنشآت الفندقية المصرية، خاصة أن آخر تحديث للمنظومة تم في عام 2006، مما استدعى تحديثها لتحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين ورفع تنافسية الفنادق بما يتواكب مع المعايير الدولية.