شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق معرض "بيزنكس" بمشاركة 300 علامة تجارية محلية ودولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فعاليات الدورة الثانية للمعرض الدولي للاستثمار والتوكيلات التجارية "بيزنكس 2019" المعرض الأول من نوعه في مصر من حيث فرص الاستثمار والامتياز التجارى بمركز مصر للمعارض الدولية خلال الفترة من 7-9 نوفمبر المقبل.

وقال مروان عبد الرازق الرئيس التنفيذي لشركة "فرنشايز جيت" المنظمة للمعرض خلال المؤتمر الصحفى الذى تنظمه اليوم للإعلان عن تفاصيل الدورة الثانية للمعرض، إن المعرض سيشهد هذا العام الكثير من المفاجآت، حيث إن نجاح المعرض في دورته الأولى دفع المنظمين لمضاعفة المساحة المخصصة للمعرض هذا العام لتبلغ 10 آلاف متر مربع.

وأضاف أنه سيشارك بالمعرض نحو 300 علامة تجارية ودولية، كما يوفر فرصا غير محدودة للمستثمرين والمعارضين للتوسع والنمو محليا وعالميا.

وأوضح عبد الرازق أن الدورة الثانية سيضم 250 عارض، 17 بنكا، و 45 ندوة، ومن المتوقع استقطاب ما بين 12-15 ألف زائر.

ونوه بأن مستوى المشاركة هذا العام ارتفع عن الدورة السابقة للمعرض، حيث يشارك جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأول مرة بمشروعاته، وكذلك الهيئة العامة للاستثمار، ومركز تحديث الصناعات، والمجالس التصديرية، والغرف التجارية، وعدد كبير من البنوك والشركات العقارية الكبرى.

وذكر أن المعرض يشمل هذا العام أجنحة جديدة لتلبية احتياجات الصناعات والقطاعات المختلفة بما في ذلك جناح التصدير والجناح الدولي وجناح الأعمال الحرة والمشروعات متناهية الصغر، بالإضافة إلى المنطقة التجارية والمنطقة الحكومية ومنطقة العقارات الإدارية والتجارية، والمنطقة المصرفية والمالية، ومنطقة الخدمات والمرافق.

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ونوه بأن المعرض يقدم مسابقة الشركات الناشئة والتي تتيح للشركات الناشئة فرصة عرض مشروعها أو فكرتها أمام لجنة من خبراء القطاع التكنولوجي ومستثمرين ومئات من صناع القرار وذلك بجائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار.

في حين قال جورج متري الرئيس التنفيذي للشركة المنظمة للمعرض، أن بيزنكس 2019 سيحتضن مبادرة حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى والتي تهدف إلى توفير فرص استثمارية للقرى الأكثر احتياجا في مصر وإيجاد برامج تحويلية وتدريبية لدخولها إلى سوق العمل سواء كعماله أو كأصحاب اعمال لمشروعات صغيرة ومتناهية الصغر.

قال وائل دسوقي، مدير مركز ريادة الأعمال والابتكار بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، إن الأكاديمية تشارك للعام الثاني على التوالي في بيزنكس للاستفادة من دوره فى دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة.

وأضاف أن المؤتمر يتميز بأنه يجمع بين عدة قطاعات مالية وغير مالية، متمثلين في البنوك وجمعيات الأعمال والهيئات والجهات الحكومية.

وتابع أن نسخة العام الحالي ستتضمن تنظيم الأكاديمية لورش عمل لتوفير وإضافة مهارات جديدة تخص التسويق والتمويل لرواد الأعمال، مشيرا إلى أن هناك نقص كبير في المعلومات المتعلقة بتلك الجزئية لدى العاملين في ذلك السوق.

ولفت إلى أنه سيتم التركيز على نشر آليات التسويق والتمويل والتعريف بالأدوات المالية وغير المالية، مشيرا إلى أن الأكاديمية أنشأت حاضنات لريادة الأعمال، منها حاضنة للوجستيات، وأخرى للسياحة، مضيفا أن الاكاديمية ستنظم رالي العرب لريادة الأعمال في دولة البحرين للتنافس بين رواد الأعمال من مختلف الدول العربية.