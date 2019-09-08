شكرا لقرائتكم خبر عن تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات وسط مبيعات للمؤسسات العربية والأجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى هامشيا فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط مبيعات عربية وأجنبية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 777.553 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 121.9 مليون ورقة مالية بقيمة 478 مليون جنيه، عبر تنفيذ 18.5 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.2% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 7.39%، والعرب على 15.41% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 29.25% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 70.74%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 32.5 مليون جنيه، 14.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 41.5 مليون جنيه، 3.9 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 179 ألف جنيه، على التوالى.

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وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 14931 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 2183 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 18118 نقطة، وهبط مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 5522 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 558 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 1477 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.60% ليغلق عند عند مستوى 462 نقطة.

وارتفعت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 51 شركة، ولم تتغير مستويات 40 شركة.