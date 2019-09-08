اكتمال الربط الإلكتروني بين “العاصمة المقدسة” ومركز “إتمام” لإصدار “رخص البناء”

جدة - عمرو شويل العاصمة المقدسة - الرياض - الخليج 365:

أكملت أمانة العاصمة المقدسة الارتباط إلكترونياً مع وزارة الإسكان لإصدار رخص البناء عبر مركز خدمات المطورين “إتمام”، وذلك بهدف تحسين بيئة الأعمال وتعزيز التكاملية الخدمية مع القطاعات الحكومية، والإسهام في توفير الوقت والجهد وسرعة إنجاز المعاملات.

وأوضح أمين العاصمة المقدسة معالي المهندس محمد القويحص، بأن الربط الإلكتروني لإصدار رخص البناء مع “إتمام”، يعد خطوة مهمة في السعي المتواصل لتطوير بيئة الأعمال في قطاع التطوير العقاري، واختصار الوقت وتسهيل سير الإجراءات، مما ينعكس إيجاباً على القطاع ورفع الإنتاجية لتوفير منتجات سكنية مناسبة وتحفيز نسبة المعروض العقاري، كما تتبنى أمانة العاصمة المقدسة خطة التحول الرقمي للمملكة ضمن محاور رؤية المملكة 2030.

Advertisements

بدوره، أكد المدير العام لتقنية المعلومات المهندس طلال اليماني أن منصة “إتمام” هي احدى المنصات التي تعنى بتحسين وأتمتة الخدمات التي تتبنها أمانة العاصمة المقدسة بالشراكة مع وزارة الاسكان والقطاعات الحكومية الأخرى لتقديم خدمة إلكترونية سريعة وآمنة ومستدامة تمكن عملاء وزارة الاسكان وأمانة العاصمة المقدسة من التقديم واتمام إجراءات خدمة التراخيص الاستثمارية إلكترونياً وبشكل سهل.

من جهته، قال المشرف العام على وكالة التطوير العقاري بوزارة الإسكان ممدوح الشرهان إن “إتمام” ومن خلال الربط الالكتروني مع أمانة العاصمة المقدسة أحدث نقلة في سعيه للربط مع جميع الأمانات لتسريع وتيرة العمل في المشروعات السكنية بالمملكة، وزيادة حجم الاستثمار في القطاع العقاري، عبر أتمتة الخدمات التي يحتاجها المطور العقاري وتقليل أوقات إجراءاتها عبر بوابته الإلكترونية المرتبطة مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بالمشروعات العقارية والتطوير العقاري.

من جانبه، لفت مدير عام مركز خدمات المطورين “إتمام “المهندس عبد الوهاب القحطاني إلى أن الارتباط مع مركز أمانة العاصمة المقدسة يهدف بشكل كبير لتعزيز التكامل والجهود وتضافرها، لعكس صورة إيجابية وخدمة المواطن والمقيم على حد سواء، وتسهيل الإجراءات في التعاملات الالكترونية ورفع مستوى الرضا للمستفيدين عبر إصدار رخص البناء الكترونيا.

يُذكر أن مركز خدمات المطورين “إتمام” هو إحدى مبادرات وزارة الإسكان الهادفة إلى تسريع وتيرة العمل في المشاريع السكنية بالمملكة، وزيادة حجم الاستثمار في القطاع العقاري من داخل المملكة وخارجها، ويقدم المركز جميع خدمات التطوير العقاري في مكان واحد، ويتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة، ويتميز بتقديم جميع خدماته الكترونياً وبشكل مترابط باستخدام تقنيات حديثة وحلول سريعة عبر منصته الإلكترونية.