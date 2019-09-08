شكرا لقرائتكم خبر عن التفاصيل الكاملة لمؤتمر الاستثمار والتعاون الاقتصادى حول تمكين المرأة اقتصاديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وسفارة السويد، مؤتمرا تحت عنوان" المناقشات الوطنية للتمكين الاقتصادي للمرأة" ضمن فعاليات التمكين الاقتصادى للمرأة غدا الاثنين.

وستفتتحه كل من وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي وجابرييلا راموس، رئيس مكتب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومنسقة التعاون مع مجموعة العشرين والسفير يان تيسليف، سفير السويد لدي القاهرة بحضور شخصيات رفيعة المستوى وشركاء في التنمية وخبراء في مختلف المجالات بالإضافة إلى ممثلين عن المجتمع المدني من مصر ودول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ويشهد المؤتمر عدة جلسات تهدف لمناقشة تحسين اداء المراة فى سوق العمل وزيادة فعالياتها فى الاقتصاد .

من أبرز المتحدثات فيها وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، ونيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ومارى كلير سفير السويد بالجزائر .

كما يتحدث الدكتور عمرو حسن مقرر المجلس القومى للسكان وماريان عازر عضو مجلس النواب وبلرتا اليكو ممثلة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر والدكتور عمرو نور الدين مستشار وزارة الاستثمار وآمال حدادين - المستشارة القانونية للجنة الوطنية الأردنية.

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وتشارلوت جونز محلل سياسات بمنظمة التعاون الاقتصادي وتتحدث فى الفعاليات مشيرة خطاب وزيرة الاسرة والسكان السابقة ورادنا أبو الحسن مدير مكتب الأمم المتحدة فى مصر، والدكتورة أمانى عصفور رئيس الاتحاد الدولى لصاحبات الاعمال وتاتنيا تبلوفا رئيس وحدة الحوكمة بمنظمة التعاون الاقتصادى، ورانيا أيمن رائدة أعمال، واندرياس سكال رئيس العلاقات الدولية بمنظمة التعاون الاقتصادى .

وستركز المناقشات الوطنية على مجموعة الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي قامت بها مصر مؤخرًا لتشجيع المشاركة الإيجابية للمرأة في القطاع الخاص بما في ذلك قانون الاستثمار.

ويأتي هذا المؤتمر في إطار الجهود المتواصلة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي للتنسيق مع شركاء مصر في التنمية ومختلف المؤسسات الدولية من أجل دعم جهود الحكومة في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة وتعزيز مشاركة المرأة في قطاع الأعمال.