شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات فى السعودية اليوم.. و1 دولار أمريكى بـ 3.7492 ريال سعودى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الأحد 8-9-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.7492 ريال سعودى . دولار أمريكي (USD)

دولار أمريكي (USD) 1 دولار أمريكي = 3.7492 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.2667 دولار أمريكي. يورو (EUR)

يورو (EUR) 1 يورو = 4.1738 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.2396 يورو. جنيه استرليني (GBP)

جنيه استرليني (GBP) 1 جنيه استرليني = 4.6046 ريال سعودي. Advertisements 1 ريال سعودي = 0.2172 جنيه استرليني. دولار كندي (CAD)

دولار كندي (CAD) 1 دولار كندي = 2.8464 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.3513 دولار كندي. دولار أسترالي (AUD)

دولار أسترالي (AUD) 1 دولار أسترالي = 2.5675 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 0.3895 دولار أسترالي. ين ياباني (JPY)

ين ياباني (JPY) 1 ين ياباني = 0.0351 ريال سعودي. 1 ريال سعودي = 28.5221 ين ياباني.

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