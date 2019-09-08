شكرا لقرائتكم خبر عن توقيع 445 عقدا بـ 93 مليار دولار فى دورتين لمؤتمر الشرق الاقتصادى بروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجحت روسيا فى توقيع عقود بنحو 93 مليار دولار خلال دورتين لمؤتمر الشرق الاقتصادى بروسيا العام الحالى والعام الماضى .

وأعلن الممثل الرئاسي في الشرق الأقصى نائب رئيس الوزراء الروسي، يوري تروتنيف، أن حصيلة منتدى الشرق الاقتصادي الروسي هذا العام كانت اتفاقيات بأكثر من 51 مليار دولار حيث تم توقيع 270 اتفاقية، بقيمة تجاوزت الـ3.4 تريليون روبل (نحو 51.5 مليار دولار).

وأضاف المسئول الروسي، وفقا لقناة روسيا اليوم أن قيمة الاتفاقيات الموقعة خلال منتدى العام الجاري تزيد عن حصيلة العام الماضي بنسبة 13%، ما يعد إنجازا جديدا للمنتدى، الذي ينعقد بشكل سنوي في مدينة فلاديفوستوك.

وعن المبادرات التي تم إعلانها لزيادة جاذبية منطقة الشرق الأقصى في روسيا، أشار إلى مبادرة القروض السكنية للأسر الشابة، التي أعلن عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المنتدى.

وتتمحور المبادرة حول منح قروض سكنية بفائدة سنوي مغرية عند 2% للأسر الشابة في منطقة الشرق الأقصى، وأشار المسئول إلى أنه من المتوقع أن يبدأ تطبيق المبادرة هذا العام، وتستمر لمدة 5 سنوات.

واستضافت مدينة فلاديفوستوك الأسبوع الجارى فعاليات منتدى الشرق الاقتصادى الروسي، بمشاركة نخبة من السياسيين والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم، حيث حضر المنتدى نحو 8 آلاف مشارك من 60 بلدا.

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وبحكم الموقع الجغرافى لمدينة فلاديفوستوك المطلة على المحيط الهادئ، شهد المنتدى مشاركة واسعة لقطاع الأعمال من الدول الآسيوية، وخاصة من الصين واليابان.

واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تأسيس صندوق استثماري في فلاديفوستوك لتمويل المشاريع الواعدة، مشيرا إلى أن المستثمرين ضخوا 612 مليار روبل في الشرق الأقصى الروسي.

وأضاف أنه تم ضخ من الميزانية الفدرالية منذ العام 2015 نحو 600 مليار روبل (حوالي 9 مليارات دولار) لتطوير منطقة الشرق الأقصى، مشيرا إلى أن تحديث قرابة 40 مطارا في المنطقة سينتهي في 2024.

واختتمت فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك بنسخته الخامسة، بمشاركة نخبة من السياسيين والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم، نحو 8 آلاف مشارك من 60 بلدا.

كان نائب رئيس الوزراء الروسي يوري تروتنيف، أعلن أنه تم خلال فعاليات منتدى الشرق الاقتصادى الروسي العام الماضى، توقيع 175 اتفاقية بقيمة 2.9 تريليون روبل، أو ما يعادل نحو 42 مليار دولار.