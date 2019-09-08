شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء طرح 256 وحدة صناعية ضمن خطط المجمعات الصناعية بالعاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس عبد الحميد الشرقاوي مساعد رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إنه تم الانتهاء من طرح 256 ورشة صناعية، في إطار توجه الدولة لإنشاء مجمعات صناعية مختلفة لخدمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاقتصاد المصري في الفترة المقبلة.

وأضاف عبد الشرقاوي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هناك 226 وحدة صناعية تم حجزها من إجمالي الوحدات الصناعية التي طرحت مؤخرا، وتقدم أصحابها وسددوا مقدمات الحجز المطلوبة لإثبات الجدية، مشيرا إلى أن هذه الوحدات موزعة بين قطاعات صناعية مختلفة من شأنها تحقيق نقلة نوعية في الصناعة المصرية بتوسيع قاعدة الانتاج الصناعي في مصر، وزيادة الأعتماد على الإنتاج المحلي في مصر بدلا من المستورد.

وتتبنى الدولة خطة طموحة للتوسع في إنشاء مجمعات صناعية متطورة على مستوى الجمهورية، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تسعى إلى إنشاء أكثر من 4 آلاف مصنع جديد، وهو ما من شأنه تغيير خريطة التنمية فى مصر، وضخ دماء جديدة فى شرايين التصنيع فى جميع أنحاء الجمهورية يستفيد بها أكثر من 42 ألف شاب.