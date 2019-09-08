شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: 21% نسبة الأمية في العالم العربي عام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصــدر الجهــاز المركــزى للتعــبئة العامــة والإحصــاء، اليوم الأحد، بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمى لمحــو الأمية الذى يوافــق الاحتفال به يوم 8 سبتمبر من كل عام، والذى أقره المؤتمر العام لليونسكو في الدورة الرابعة عشر عام 1965 واعتبار محو الأمية مسألة تتعلق بالكرامة الإنسانية واحترام حقوق الإنسـان، وأداة لتعزيز القدرات الشخصية ووسيلة لتحقيق التنمية الإجتماعية والبشرية، ويتم الاحتفال به هذا العام تحت شعار "محو الأمية وتنمية المهارات".

وتهتم الدولة بقضية الأمية حيث اعتبر عام 2019 هو عام التعليم في مصر وذلك لأهمية التعليم وبناء المواطن المصري وبالتالي علينا الإهتمام بقضية الأمية باعتبارها جزء من منظومة التعليم لذا يجب مشاركة جميع عناصر المجتمع المصري من (شباب جامعات- أحزاب - مؤسسات مجتمع مدني – وزارات) في وضع وتنفيذ خطة شاملة للقضاء على الأمية كأحد أهم المستهدفات في رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.

27.1 % معدل الأمية (للأفراد 15 سنة فأكثر) فى الدول العربية، مقابل 16% للعالم.



ومن أهم المؤشرات المتعلقة بالأمية ما يلى: معدلات الأمية فى مصر خلال الفترة 1996-2017

ومن أهم المؤشرات المتعلقة بالأمية ما يلى: معدلات الأمية فى مصر خلال الفترة 1996-2017 25.8 % معدل الأمية (للأفراد 10 سنوات فأكثر) وفقا لتعداد عام2017.

انخفض عدد الأميين (للأفراد 10 سنوات فأكثر) من 17.6 مليون فرد عام 1996 إلى 17.0 مليون فرد عام 2006، ثم إرتفع عدد الأميين الى 18.4 مليون فرد عام 2017.

وأكثر الأميين من الإناث فى تعدادى 1996 و 2006 وقد بلغت نسبتهم حوالى 62% لإجمالى الأميين، وتناقصت هذه النسبة إلى 57.8% فى عام 2017.

إنخفض معدل الأمية من 39.4% عام 1996 إلى 29.7% عام 2006، ثم إلى 25.8% عام 2017.

وبلغ معدل الأمية للذكور 21.1% مقابل 30.8% للإناث عام 2017.

وبلغ معدل الأمية بالريف 32.2% مقابل 17.7% بالحضر عام 2017.

ينخفض معدل الأمية بين الشباب (15-24 سنة) مقارنة بكبار السن (60 سنة فأكثر)،حيث بلغ 6.9% للشباب مقابل 63.4% لكبار السن، مما يعطى مؤشراً إيجابياً عن الاتجــاه نحو إنخفــــاض هذا المعدل مستقبلا.

معدلات الأمية بالمحافظات عام 2017 : سجـلت محافظــات الوجه القبلــى أعلى معدلات للأمية حيث بلغ المعدل37.2% فى المنيا، 35.9% فى محافــــظة بنى سويف،34.6%فى أسيوط، 34% فى الفيوم، 33.6% فى سوهاج، وقد حققت محافظة أســوان أقل معدل للأمية بين محافظات الوجه القبلى حيث بلغ 19.1% .

أعلى معدلات للأمية بالوجه البحرى كانت 32.9% فى محافظة البـحـيرة يليها، 28.5% فى محافظة كفر الشيخ ثم 25.9% فى محافظة الشرقية وأقل معدلات الأمية بالوجه البحرى 20.2% فى محافظة دمياط.

أعلى معدل بالمحافظات الحضرية بلغ 19% فى محافظة الإسكندرية ، 16.2% فى محافظة القاهرة،15.3% فى محافظة السويس ،وأقل معدل بلغ 14.1% فى محافظة بورسعيد.

سجلت محافظــــات الحدود أقل معدلات للأميـــة حيث بلغت 12% فى محافظة البحر الأحمر، 16.6% فى محافظة جنوب سيناء.

الموقف من التعليم للأميين عام 2017 :

5% من السكان الأميين بالفئة العمرية (10-34 سنة) إلتحقوا بالتعليم و تسربوا منه، أما أغلب الأميين (95%) فأنهم لم يلتحقوا بالتعليم.

هناك أربعة أسباب رئيسية لعدم إلتحاق الأميين بالتعليم، وهى على التوالى عدم رغبة الأسرة (34.2%)، الظروف المادية للأسرة (27%)، عدم رغبة الفرد (23.2%)، وصعوبة الوصول للمدرسة (8%). يعد تكرار الرسوب سبباٌ لتسرب حوالى 13.2% من إجمالي المتسربين.

استخدام الأميين (10 سنوات فأكثر) لوسائل تكنولوجيا المعلومات عام 2017 يستخدم 44% من الأميين (10 سنوات فأكثر) التليفون المحمول وارتفعت هذه النسبة للذكور 55.3% مقابل 35.8% للإناث.

وبلغت نسبة أستخدام الحاسب الآلى والإنترنت بين الأميين حوالى 3%.



الإعاقات بين الأميين (10 سنوات فأكثر) لعام 2017 من الدرجة البسيطة إلى المطلقة الإعاقات بين الأميين (10 سنوات فأكثر) لعام 2017 من الدرجة البسيطة إلى المطلقة 20.86 % من إجمالي الأميين لديهم صعوبة (إعاقة ) من الدرجة البسيطة الى المطلقة

ارتفعت النسبة قليلا للذكورلتصل الى 22.27% مقابل 19.85% للإناث.

وبلغت النسبة 24.94% بالحضرمقابل 19.26% بالريف.

من الدرجة الكبيرة إلى المطلقة:

5.69 %من إجمالي الأميين لديهم صعوبة (إعاقة ) من الدرجة الكبيرة الى المطلقة.

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بلغت النسبة 6.36% للذكور مقابل 5.21٪ للإناث.

بلغت النسبة 6.42٪ بالحضر مقابل 5.41٪ بالريف.





إنــجازات الهيئة العامة لتعليم الكبار للعام المالي 2017/ 2018 :

تم استهداف محو أمية عدد (2.004,871) دارس خلال العام المالي 2017/2018، وقد تحقق محو أمية (272,517) دارس بنسبة 13.6% وفقا للمدخل التنموى، تمثلت الأهداف التنفيذية للهيئة فيما يلى:

1- سد منابع الأمية : رفع الوعي المجتمعي بخطورة الأمية، والتأكيد على أهمية التعليم من خلال توظيف القوافل الإعلامية "التنموية" للهيئة وإقامة كافة الندوات التثقيفية والوسائل الإعلامية "المرئية ، والمسموعة والمقروءة و تكثيف التوعية المستمرة للدارسين بفصول محو الأمية، لاسيما الإناث.



2- التحرر من الأمية: 2- التحرر من الأمية: إبرام بروتوكولات مع كافة الجهات الشريكة (الحكومية، مؤسسات المجتمع المدني، الأحزاب، والمنظمات الدولية، والمؤسسات الدينية) وفقًا لما ينص عليه قانون (8) لسنة 1991.

حشد وتعبئة المجتمع لمحو أمية 2 مليون دارس.

إعداد وتأهيل كافة القائمين على العملية التعليمية.

إجراء المتابعة الميدانية على الفصول ( إدارياً وفنياً ).

الإشراف على اللجان الامتحانية بكافة المحافظات.

إجراء الامتحانات للدارسين.

تلبية احتياجات الدارسين باستخراج الشهادات.

دراسة الاحتياجات البحثية للهيئة وفقاً لمعطيات الواقع الميداني من أجل مواجهة التغيرات المجتمعية المتلاحقة.

متابعة تنفيذ الخطة وتقييم دور الجهات الشريكة من خلال التقارير الدورية.





ما بعد محو الأمية:

- رصد بعض النماذج المضيئة من المتحررين وإصدار كتب بسيرهم الذاتية تشجيعاً لهم وتحفيزاً للأخرين.

- إتاحة الفرص أمام المتحررين لمواصلة التعليم من خلال فصول التقوية للمرحلة الإعدادية .

- تقديم برامج مهارات حياتية تتناسب مع طبيعة بيئة المتحررين.

- توفير الامكانيات الضرورية لممارسة الأعمال المهنية من خلال التنسيق مع الجهات الشريكة.

- التواصل المستمر مع المتحررين من خلال الأنشطة المختلفة.

- التنسيق مع وزارة التربية والتعليم لإزالة وتذليل العقبات أمام المتحررين.

- التنسيق مع وزارة الاتصالات لعمل تطبيق خاص بالمتحررين.