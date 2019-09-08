شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النفط: العراق سيخفض الإنتاج من أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير النفط العراقى، ثامر الغضبان، إن العراق سيخفض إنتاج الخام من أكتوبر. وقال فى بيان اليوم الأحد "العراق ملتزم باتفاق خفض الإنتاج." وأضاف البيان أن محادثات بغداد لتوحيد صادرات النفط مع إقليم كردستان شبه المستقل "وصلت إلى مراحل متقدمة".

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