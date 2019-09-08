شكرا لقرائتكم خبر عن المنشآت الفندقية: مهلة عام للفنادق لتوفيق أوضاعها قبل تطبيق معايير التصنيف الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر بغرفة المنشآت الفندقية أنه سيتم منح الفنادق المصرية مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاعها وتحديث فنادقها وفقا لمعايير تصنيف الفنادق الجديدة التى تم تحديثها بالتعاون مع منظمة السياحة العالمية، وبعد تلك المهلة ستتعرض الفنادق غير الملتزمة بالمنظومة الجديدة إلى تخفيض درجة نجوميتها.

ومن المنتظر أن يتم غدا الإعلان عن المعايير الجديدة لتصنيف الفنادق برعاية وحضور المهندس مصطفى مدبولى رئيس الوزراء والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة ورموز القطاع السياحى الخاص ورجال الأعمال.

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وأوضح المصدر أن الفنادق التى ترى نفسها مؤهلة يمكنها التقدم للتقييم بناء على المعايير الجديدة قبل انتهاء المهلة، فى حين بعد انتهاء المهلة الممنوحة من وزارة السياحة وغرفة المنشآت الفندقية للفنادق سيتم تطبيق المعايير على الجميع وغير الملتزم سيتعرض لتخفيض درجة نجوميته.

وحول التمويل والذى قد يمثل عائقا أمام الفنادق أشار المصدر إلى أن تطبيق الكثير من المواصفات لا تحتاج إلى تمويل كبير كذلك يمكن تعويضه بشكل سريع من خلال رفع الأسعار فور الارتفاع بمستوى الخدمة، ولكن الفنادق التى لديها مشاكل فى البنية التحتية هى التى ستعانى من التمويل.

وشدد على أنه لا تهاون فى تطبيق اشتراطات صحة وسلامة الغذاء فى الفنادق والتى سيكون لها بنود متفرعة فى المعايير الجديدة، وأن الهدف الأساسى من تحديث المعايير هو الارتفاع بمستوى الخدمات، بداية من "السرفيس" والتى تشمل الأطباق والملاعق والمفروشات، وحتى أثاث الفندق والغرف و"يونيفورم" العاملين، فلابد أن يشعر الزائر بالفرق بين فنادق الخمس نجوم والأربعة.