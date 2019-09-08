شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر: إحلال "التوك توك" بسيارات "فان" يوفر نحو 344 ألف طن بنزين سنويا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الدولة، خلال الفترة المقبلة بتطبيق برنامج لاستبدال وإحلال "التوك توك" بسيارات آمنة ومُرخصة "المينى فان" تعمل بالغاز الطبيعى، حيث ستقوم وزارة المالية، والجهات المعنية، بتنفيذ هذا البرنامج، مثلما تم سابقاً فى استبدال سيارات التاكسى القديمة، ليحل محلها التاكسى الأبيض.

وفى هذا الإطار نجد أن تطبيق عملية الإحلال لـ"التوكتوك" ستكون لها مردود ايجابي متعلق بخفض استهلاك البنزين والذى يكلف الدولة ملايين الدولارات المستخدمة في عملية استيراده من الخارج .

وقال مصدر بقطاع البترول، استراتيجية إحلال السيارات "الفان" والتى تعمل بالغاز محل التوك توك ستوفير استهلاك نحو 344 ألف طن بنزين سنويا.

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وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن تلك الاستراتيجية ستوفر حوالي 227 مليون دولار سنويا قيمة استيراد البنزين.

يذكر أن وزارة البترول والثروة المعدنية تستهدف خطة متكاملة لزيادة أعداد السيارات المحولة للغاز الطبيعى والمحطات التى تخدمها لتحويل 50 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى كوقود خلال العام المالى الحالى.

كما يتوقع زيادة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة، حيث إنه جارى حالياً الاستمرار فى التوسع فى شبكة المحطات التى تبلغ حالياً 187 محطة و72 مركز تحويل على مستوى الجمهورية.