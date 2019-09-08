شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم العالى: مصر سيكون لديها جامعة للذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه جارى التجهيز لإنشاء جامعة الذكاء الاصطناعي وستكون بها جميع الكليات والأقسام التي لها صلة بالذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن علم الذكاء الاصطناعي أحد العلوم التي سيكون لها دور كبير في تقدم الدول.

وأضافت الوزارة أن هناك استراتيجية من أجل وضع مناهج وأقسام تعمل على تطوير هذا العلم حيث أن العالم يحتاج لهذا التخصص خلال المرحلة القادمة.

وأشارت الوزارة خلال المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعي إلى أنه تم إرسال بعثات لدراسة هذه التخصصات من أجل تطوير وتحديث مفهوم الذكاء الاصطناعي وسبل الاستفادة منه.

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وفي نفس السياق أكدت وزارة الإنتاج الحربى أنه جارى العمل على تحديث الصناعات المختلفة من أجل توفير التقنيات والأجهزة التي تخدم علوم الذكاء الاصطناعي في خلال المرحلة القادمة، مشيدة بالدور الذي تقوم به وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، التعليم العالي والبحث العلمي.