شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة هامشيا بمنتصف تعاملات جلسة الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وسط مشتريات محلية وعربية، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليصل إلى مستوى 14919 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 2187 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 18131 نقطة.

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كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 1.18% ليصل إلى مستوى 559 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 1479 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 458 نقطة.