شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التخطيط تطلق برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية لـ 100 إمرأة من 30 دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - وزارة التخطيط: توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة ميزورى الأمريكية لتنفيذ برنامج القيادة للتميز الحكومى - وزارة التخطيط: بدء تنفيذ الدفعة الثانية من برنامج القيادة التنفيذية للمرأة في ست محافظات مصرية - وزارة التخطيط: إطلاق برنامج تطوير القيادات الحكومية بالولايات المتحدة الأمريكية

احتفلت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، بتخريج الدفعة الأولى من برنامج القيادة التنفيذية للمرأة بالحكومة المصرية، والذي ينظمه المعهد القومي للإدارة بالتعاون مع جامعة ولاية ميزوري الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة للمرأة، كما شهد الحفل الإعلان عن إطلاق الدفعة الثانية، وذلك بهدف ثقل المهارات الفنية والتخصصية للقيادات النسائية الواعدة في الحكومة المصرية لتمكينهن لتبوء المناصب العليا.

وحضر الحفل الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة، وبليرتا إليكو، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، والدكتور جيف شميديكا، رئيس العلاقات الدولية بجامعة ولاية ميزوري.

وقالت وزارة التخطيط، إنه عندما وضعت الدولة المصرية رؤيتها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الشاملة والمستدامة متمثلة في رؤية مصر 2030 والتي تم اطلاقها في فبراير 2016، جاءت المرأة كشريك رئيسي في إعداد وصياغة هذه الرؤية، موضحة أن قضية المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة قد حظيت بنصيب كبير من الاهتمام.

وأشارت الوزارة فى بيان لها اليوم، إلى إطلاق "الاستراتيجية الوطنيةِ لتمكينِ المرأةَ 2030" وتحديد عام 2017 ليكن عام المرأة مؤكدة على أهمية زيادة نسبة تمثيل المرأة ومشاركتها، منوهه إلى أن زيادة نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل المصرية بنفس نسبة الذكور تسهم في زيادة نسبة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة الثلث تقريبًا.

وأوضحت الوزارة، أنه عند صياغة خطة الإصلاح الإداري التي أطلقتها، ركز محور وخطة بناء وتنمية القدرات على تأهيل جميع الكوادر الحكومية من خلال حزم من البرامج التدريبية لكل من القيادات العليا (7500) قيادة على مستوى الجهاز الإدارى للدولة، والقيادات الوسطى، بالإضافة إلى تنظيم تدريبات متخصصة وفقًا للمسار الوظيفي.

ولفتت وزارة التخطيط، إلى عدد من المبادئ العامة التى تسير عملية التدريب وفقًا لها ليأتي أبرزها متمثلًا في عملية التقييم لقدرات الأشخاص، مشيرة إلى وجود العديد من المراكز فى مصر التي تقوم بعملية التقييم فضلاً عن وجود خريطة توضح إمكانيات الأفراد حاليًا كما أشارت إلى إقامة شراكات مع المؤسسات العامة المحلية والدولة وذلك ضمن مباديء خطة التدريب، فضلاً عن عقد شراكات مع عدد من الجامعات أبرزها جامعة القاهرة إلى جانب تدريب المتدربين مما يضمن استدامة تلك الجهود.

وأشارت الوزارة إلى التبادل الثقافي من خلال عقد مجموعة من الزيارات الميدانية لعدد من الجهات الحكومية الدولية أثناء فترات التدريب بالخارج.

أضافت وزيرة التخطيط أن البرنامج يسعى بشكل أساسي لزيادة حصة تمثيل المرأة في المناصب التنفيذية القيادية في الحكومة المصرية، وذلك لمن تنطبق عليهن المعايير المتمثلة فى الأداء المتميز في الوظيفة الحالية، والمشاركة الفعالة في تنمية المجتمع، والولاء للخدمة العامة، والاسهام في تعزيز دور المرأة في الخدمة العامة.

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كما أعلنت الوزارة فى بيانها عن حزمة من البرامج الجديدة فى إطار استدامة تلك الجهود منها تنفيذ الدفعة الثانية من برنامج القيادة التنفيذية للمرأة في ست محافظات مصرية وهي (القاهرة – الاسكندرية – المنصورة – الأقصر – المنيا – بورسعيد)، وذلك للتأكد من استدامة المشروع ونشره على نطاق واسع في أنحاء الجمهورية، وكذلك إطلاق برنامج تطوير القيادات الحكومية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيتم تدريب نحو 50 مرشح ومرشحة من الحكومة المصرية من ضمنهم أبرز عشر قيادات نسائية من برنامج القيادة التنفيذية للمرأة، لمدة عشرة أيام في جامعة ولاية ميزوري الأمريكية في شهر نوفمبر المقبل، وذلك للتدريب على أفضل الممارسات الحكومية، وزيارة لمدينة (كنساس) والتى تعد المدينة الأكثر ذكاءً فى العالم حيث تدار بالتحول الرقمي واستخدام البيانات الضخمة big data للتعرف على تجربة التحول الرقمي وكيفية الاستفادة منه.

وأعلنت الوزارة أيضا عن إطلاق برنامج القيادة التنفيذية للمرأة الأفريقية لعدد 100 إمرأة من نحو 30 دولة، ليقضوا في مصر مدة 12 يوم لدراسة الخبرة المصرية في الحوكمة والإصلاح الإداري وذلك فى إطار رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وعقد زيارات ميدانية في الوزارات المختلفة وللعاصمة الإدارية الجديدة والمشروعات القومية الكبرى.

ومن جانبها قالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة، إنه لكي تتمكن الحكومة المصرية من تحقيق رؤية واستراتجية 2030، كان من الواجب التركيز على بناء رأس المال البشري الذي يعتبر المحرك الأساسي لتحقيق تطلعات الحكومة، مشيرة إلى أهمية العمل على تطوير کادر من القيادات الواعدة لإدارة دفة عملية التحول المؤسسي ومتابعة توجهات الرؤية وهندسة وإدارة التغيير والذى يعد من أهم مقومات نجاح تحقيق الرؤية.

وأضافت "شريف" أن البرنامج يسعى إلى تمكين القيادات الواعدة وصقل خبرتهم في التعامل مع التحديات المعاصرة للعمل الحكومي، والارتقاء بالأداء المؤسسي والمساهمة في دعم الأداء الحكومي وذلك بالتركيز على عدد من الموضوعات الأساسية وتناولها باستخدام منهج تدريبي متكامل يعزز المشاركة التفاعلية وتبادل الخبرات بين عدد من القيادات الحكومية المشاركة، والاطلاع على أفضل التجارب وممارسات الإدارة الحكومية عالميًا وإقليميًا.

وأشارت شريفة إلى إعلان المعهد القومي للإدارة عن برنامج "القيادة التنفيذية للمرأة بالحكومة المصرية" في أكتوبر الماضي من خلال توجيه خطابات رسمية لجميع الوزارات والمحافظات للترشيح من بين القيادات النسائية العاملة بالجهاز الإداري للدولة من عمر أربعين إلى خمسين سنة، موضحة قيام المعهد بعد ذلك بعملية التقييم لهذه الترشيحات على ثلاث مراحل هي تقييم المهارات السلوكية، واللغة الإنجليزية، ومبادئ علم الإدارة، وأجتازت هذه التقييمات نحو (90) مرشحة كدفعة أولى من عدد 18 وزارة وهيئة، حيث استمرت الدراسة على مدار ستة أشهر على أيدي أساتذة متخصصين في علوم الإدارة الحكومية من جامعة ولاية ميزوي.

وتابعت الدكتورة شريفة شريف أن البرنامج انتهى بعدد من الاختبارات النهائية ومشروعات التخرج كمتطلب متتم للحصول على شهادة دبلوم في هذا المجال، حيث تم تقسيم الطالبات على فرق عمل كل على حسب وزارته لعمل مشروع تخرج واقعي، قابل للتطبيق، وذو موازنة واضحة ومحددة.

كما شُكلت لجنة من استاذة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة والاكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا لتقييم هذه المشروعات، مشيرة إلى انتهاء البرنامج بـ (46) مشروع تخرج ونحو (15) مبادرة، وتم تطبيق (14) مشروع في الوزارات المختلفة، وجاري تطبيق (17) مشروع أخرين.

وشهدت وزارة التخطيط فى ختام حفل التخريج، توقيع مذكرة تفاهم بين المعهد القومي للإدارة ممثلًة عنه د/شريفه شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، وجامعة ميزوري الأمريكية ممثلًا عنها د. جيف شميديكا، رئيس العلاقات الدولية بجامعة ولاية ميزوري لتنفيذ برنامج القيادة للتميز الحكومي لعدد 200 موظف من الجهاز الإداري للدولة.