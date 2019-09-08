شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الاتصالات: لدينا خطة للاستفادة من الذكاء الاصطناعى منه فى الزراعة والصحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الذكاء الاصطناعي هو أحد العلوم إلى يتجه إليها العالم خلال المرحلة القادمة، مشيرة إلى أن إجمالى ما يتم صرفه حتى الآن 37 مليار دولار على هذا العالم، كما أنه سيصل إلى 100 مليار دولار فى 2023 وهو ما يؤكد أهمية علم الذكاء الاصطناعي وما يوليه العالم من اهتمام.

وأضافت الوزارة خلال المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعي أن حجم الإنفاق في أفريقيا والشرق الاوسط 290 مليون دولار على أن تصل إلى 500 مليون دولار بحلول 2023، موضحة أننا نحتاج إلى صحوة ودعم في هذا المجال، مشيرة إلى أن ما تم في مصر خلال الفترة الماضية هو وضع استراتيجية للاهتمام بهذا النوع من العلم - الذكاء الاصطناعي - وذلك من خلال الاستفادة من التجارب الدولية مثل أمريكا والصين .

وأشارت الوزارة إلى أن العالم استخدم الذكاء الاصطناعي في عدة مجالات منها دول آسيا استخدمته في التنبؤ بالتغيرات والكوارث الطبيعية مثل الزلال والبراكين، ودلة مثل الهند تحاول أن تستخدم الذكاء الاصطناعي لتكون مركزا ومخزنا للبيانات حول العالم.

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وأضافت الوزارة أن مصر نجحت خلال الفترة الماضية في إنتاج كما جيدا من البيانات، مشيرة إلى أنه تم وضع استراتيجية قائمة على عدة خطوات من أجل تطوير والاستفادة من علم الذكاء الاصطناعي أولها الاهتمام بالناخية العلمية وتوفير الأدوات التي يمكن أن تخدم العلم ثم تدريب العاملين على هذا المجال وتوفير القدرات البشرية لخدمته، وأخيرا توفير التطبيقات اللازمة لتنفيذ الآليات اللازمة له.

وأوضحت الوزارة أنه تم تحديد 3 اتجاهات للاستفادة من الذكاء الاصطناعي التشخيص والرعاية الصحية، مؤشرات الاقتصاد الكلى في مصر، الاستفادة منه في مجال الزراعة والكشف عن الآفات.