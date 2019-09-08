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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مجلة الاذكياء البحر

تاريخ النشر: 08/09/2019

​سافرنا إلى البحر.. أدهشني البحر كثيراً. وقفت على الشاطئ وقلت: ما أكثر مياه البحر!! ما أجمل لون مياهه!! ما أسعد الإنسان الذي يملك زورقاً فيبحر فيه، ويمضي ويمضي، إلى قلب البحر حتى يرى من أين تأتي كل هذه الأمواج. ومن يدري؟! فربما لو أن عندي زورقاً، لاصطدت من البحر أسماكاً كثيرة، أشكالها مدهشة وألوانها بديعة.. وقد أصطاد حوتاً. ولكن ماذا أفعل لو كان الحوت أكبر من زورقي؟ ناداني أبي: يا نسمة تعالي. فقد غابت الشمس. وفي وقت مغيب الشمس يصبح لون البحر مدهشاً جداً..

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