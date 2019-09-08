شكرا لقرائتكم خبر عن الشركات الصينية المثقلة بالديون أكبر من أن تفشل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

نيشا جوبالان *

لدى مجموعة «أيفرجرانديه» أكبر احتياطي من الأراضي في الصين، وفي الوقت الذي لدى الشركة تعرض كبير في المدن الصينية الصغيرة التي يتباطأ فيها النمو بسرعة، تهيمن «أيفرجرانديه» على المشهد العقاري في المدن الكبيرة الغنية مثل شينزين.

هنالك العديد من الرياح المعاكسة التي تؤثر في أكبر شركة عقارات صينية مثقلة بالديون. وتعاني مجموعة «أيفرجرانديه» ديوناً بقيمة 113.7 مليار دولار، في الوقت الذي هوت فيها أرباحها الأساسية بنسبة 45% في النصف الأول من العام الجاري. ويتباطأ النمو العقاري، مع تلقي البنوك تعليمات للحد من القروض العقارية التي تمنحها للعملاء.

لقد حان الوقت لكبح ذلك، أليس كذلك؟ ليس بالنسبة ل «أيفرجرانديه». وتريد الشركة، التي تتضمن أصولها حدائق ترفيهية ونادياً لكرة القدم، أن تصبح الآن أكبر صانع للسيارات الكهربائية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، وها هي تحرق نقودها الثمينة، نحو 160 مليار يوان (22 مليار دولار)، لبناء مصانع في قوانغتشو.

وتراجعت قيمة أسهم الشركة بنسبة 30% هذا العام، مما يجعل «أيفرجرانديه» الأسوأ أداء بين شركات التطوير العقارية المدرجة في بورصة هونج كونج. وتعد تكاليف الاقتراض للشركات العقارية من بين الأعلى في الأسواق الخارجية للدولار، في الوقت الذي تشهد فيه سنداتها تراجعاً كبيراً. ولكل من يحدّق بعبء الديون المتضخم لشركة «أيفرجرانديه»، وينتظر ساعة الإنذار لتدق في منتصف الليل، هنالك نقطة عليهم إدراكها: هذه الشركة أكبر من أن تفشل، حيث تعد «أيفرجارنديه» واحدة من أكبر المطورين في الصين، ولديها مشاريع في 226 مدينة، في حين أن مؤسسها الملياردير، هيو كا يان، هو ثالث أغنى رجل في البلاد.

ونظراً لأن القطاع العقاري يمثل حوالي ربع الناتج المحلي الإجمالي للصين، فقد ثبت أن عدم الاستقرار في هذا القطاع لا يمكن لبكين تحمله. ونجد أن الحكومة الصينية كانت مترددة مراراً وتكراراً في فتح الصنابير الائتمانية لتعزيز أداء السوق العقاري المتهاوي، ويمكن إدراك ذلك عند النظر إلى أداء السوق في الأعوام 2008 و2011 و2014.

ومن الأهمية بمكان ذكر أن مجموعة «أيفرجرانديه» لديها أكبر احتياطي من الأراضي في الصين، بمساحة إجمالية تبلغ 276 مليون متر مربع (905 ملايين قدم مربعة)، وذلك وفقاً لبيانات «سيتي جروب». وفي الوقت الذي لدى الشركة تعرض كبير في المدن الصينية الصغيرة التي يتباطأ فيها النمو بسرعة، تهيمن «أيفرجرانديه» على المشهد العقاري في المدن الكبيرة الغنية مثل شينزين، حيث الهوامش والأرباح القوية.

ولأن الأراضي نادرة في شينزين، فإن التجديد الحضري المتمثل في هدم المباني القديمة منخفضة الكثافة وإفساح المجال أمام تشييد المباني الشاهقة، هو أحد الحلول التي ينظر إليها على نطاق واسع مع تزايد عدد سكان المدينة. وتتيح مثل هذه المشاريع ل «أيفرجرانديه» الوصول إلى قطع أرض رخيصة، مما يساعدها على إبقاء تكاليف الأراضي الخاصة بها من بين الأقل بالمقارنة مع نظيراتها، وذلك وفقاً ل طوني هو، المحلل في شركة «آر أتس بي سيكوريتيز». وفي حال أدت الاحتجاجات في هونج كونج إلى تسريع خطط الصين لجعل مدينة شينزين «مدينة عالمية»، وفقاً لوكالة «شينخوا»، فإن «أيفرجرانديه» ستصبح في وضع جيد.

ومن المؤكد أن خطط الشركة لتنويع أصولها ودخول عالم السيارات الكهربائية، سيؤدي إلى نزيف في الأموال يدوم لسنوات مع تزايد المنافسة. وخلال زيارته للصين مؤخراً، تمكن أيلون ماسك، من منح شركته «تيسلا» إعفاءً ضريبياً في السوق الصيني.

لكن تنفيذ أحد مشاريع الرئيس الصيني شي جين بينغ المميزة، مثل منح شركات تصنيع السيارات الصديقة للبيئة أراض لمصانعها بثمن بخس سيكون جيداً جداً بالنسبة ل«أيفرجرانديه»، لذلك نجد أن شركات صينية أخرى مثل «كانتري جاردن هولدينجز» و «آجايل جروب هولدينجز» تريد دخول هذا المجال.

ويبدو أن من مصلحة شركة تعاني ضائقة مالية مثل «أيفرجرانديه» في العمل وفقاً لمتطلبات بكين من أجل تأمين مداخيل منخفضة التكاليف، وقد يكون هذا الأمر أيضاً سبباً لإنفاقها الكبير.

* بلومبيرج