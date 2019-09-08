الإمارات تطالب المجتمع الدولي بتكثيف جهود حماية الموارد الطبيعية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

اختتم الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة مشاركة وفد الدولة الرسمي في أعمال الدورة الخامسة من منتدى الشرق الاقتصادي والتي أقيمت في الفترة من 4 - 6 سبتمبر الجاري في مدينة فلاديفوستوك في جمهورية روسيا الاتحادية، والتي التقى على هامشها بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

وعقد الدكتور الزيودي خلال تواجده في الجمهورية الروسية مجموعة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين وصناع القرار، ومنها اللقاء مع ديمتري كوبيكلين وزير الموارد الطبيعية والبيئة في جمهورية روسيا، والذي ناقشا خلاله سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال حماية البيئة وضمان استدامة مواردها الطبيعية وتعزيز ودعم جهود العمل من أجل المناخ، كما استعرضا أهم التجارب الناجحة في البلدين، كما التقى انطون كوبيكوف مستشار الرئيس الروسي.

والتقى مع عدد من مسؤولي مراكز حماية التنوع البيولوجي وتأهيل وإعادة تأهيل الأنواع النادرة خلال مجموعة من الزيارات الميدانية التي قام بها على هامش المشاركة في أعمال المنتدى.

البناء والتشييد

وأكد الزيودي خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «الإسكان والمرافق والبنية الحضرية.. استثمارات فعالة» ضمن أعمال اليوم الأول من المنتدى على أهمية تطبيق واتباع معايير الاستدامة في قطاع البناء والتشييد عالمياً لتحقيق المزيد من حماية البيئة وصداقتها وزيادة قدرة المجتمعات على التكيف مع تداعيات التغير المناخي.

وأشار إلى أن دولة الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة واستشرافها الدائم للمستقبل، تمكنت من احتلال المرتبة الخامسة عالمياً في كفاءة واستدامة البنية التحتية، وفقاً لتقرير التنافسية العالمي (2017 - 2018) والذي يشمل تصنيف 137 دولة حول العالم.

واستعرض الزيودي تجربة مدينة مصدر، والمدينة المستدامة، ومشاريع وزارة تطوير البنية التحتية وبرنامج الشيخ زايد للإسكان، وطبيعة معايير الاستدامة المطبقة في كل منها ومدى مساهمتها في خفض معدلات الكربون والاعتماد على حلول الطاقة المتجددة، وتحقيق منظومة الإنتاج والاستهلاك المستدامين.

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مطالبة دولية

وخلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان «البيئة في الشرق الأقصى: الأهداف الحالية والآفاق المستقبلية طويلة الأجل» ضمن أعمال اليوم الثاني من المنتدى، طالب الدكتور الزيودي المجتمع الدولي بتعزيز جهوده لحماية البيئة ومواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي، منوهاً بأنه وفقاً لتقرير الأمم المتحدة 2019 الخاص بتقييم التنوع البيولوجي العالمي، فإن صحة وقدرة الطبيعة على العطاء آخذة في الانخفاض بشكل غير مسبوق في تاريخ البشرية، كما أن معدل انقراض الأنواع آخذ في الارتفاع بنسبة متزايدة. وأشار إلى أن دولة الإمارات ومنذ تأسيسها اتبعت نهجاً غرسه الوالد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد - طيب الله ثراه - يعتمد تحقيق التنمية الاقتصادية في ظل الحفاظ على البيئة ومواردها وتنوعها البيولوجي.

وأضاف: «وبفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بات لدى دولة الإمارات في مجال حماية التنوع البيولوجي فحسب، 44 محمية طبيعية بما يشكل 15% من إجمالي مساحة الدولة، و10 محميات أراض رطبة معترف بها دولياً، وسجلت الدولة العام الماضي معدل 61% في فاعلية إدارة المناطق المحمية بما يتجاوز المعدل العالمي البالغ 53%.»

وأشار إلى أن وزارة التغير المناخي والبيئة مواكبة لتوجهات ورؤى الدولة أقرت منظومة تشريعية متكاملة تستهدف حماية التنوع البيولوجي، كما أطلقت العديد من المشاريع في الإطار نفسه ومنها مشروع القائمة الحمراء للأنواع المهددة بالانقراض، ومشروع الأنواع الغازية، وبرنامج المناطق المهمة للطيور، كما تم إطلاق خطتي عمل وطنيتين لحماية أسماك القرش والسلاح البحرية.

التغير المناخي

وحول تفاقم تداعيات التغير المناخي عالمياً والجهود المطلوبة لخفض تأثيراتها، قال: «إن المنهجية التي تتعامل بها دولة الإمارات مع التحديات باتت نموذجاً عالمياً فعالاً تقتدي به مجتمعات عدة، إذ يقوم على تحويل هذه التحديات إلى فرص للنمو».