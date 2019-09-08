شكرا لقرائتكم خبر عن «دو» تصلح خللاً فنياً في تطبيقها الخاص والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” قالت «دو»، التابعة لشركة «الإمارات للاتصالات المتكاملة»، أمس، عبر حسابها على «تويتر»: «إنها قامت بحل الخلل الفني الخاص بتطبيق الشركة، أمس؛ بعد مواجهة بعض العملاء صعوبة في استخدام التطبيق؛ نظراً لبعض المشكلات التقنية والتي قام الفريق المختص بالعمل على حلها في أسرع وقت، كما نصحت العملاء ممن يرغبون بدفع الفواتير أو إعادة تعبئة الرصيد باستخدام موقعها الإلكتروني du.ae».

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