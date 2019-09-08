شكرا لقرائتكم خبر عن «إيميكول» تحصل على شهادة «الآيزو 26000» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365” أعلنت شركة «إيميكول»، عن حصولها على شهادة مواصفة «الآيزو 26000:2010»، لتكون الرابعة لها من هذه المؤسسة العالمية.

وبهذا الإنجاز الجديد، تكون «إيميكول» أول شركة لتبريد المناطق على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تحصل على شهادة مواصفة «الآيزو 26000: 2010».

وقال الدكتور أديب مبدر، الرئيس التنفيذي لشركة «إيميكول»: «إن حصولنا على الشهادة الجديدة يمثل دليلاً مهماً على دمجنا للمسؤولية المجتمعية المؤسسية في استراتيجية شركتنا وأنظمتها وممارساتها وعملياتها».

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «إيميكول» تحصل على شهادة «الآيزو 26000» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.