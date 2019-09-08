تزايد تحذيرات «المركزي» والبنوك من عمليات الاحتيال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

تزايدت وتيرة تحذيرات المصرف المركزي والبنوك العاملة في الدولة لعملائها من رسائل الاحتيال التي يتم إرسالها من قبل المحتالين والقراصنة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر البريد الإلكتروني أو الاتصال مباشرة بالعميل. وتأتي هذه التحذيرات وسط موجة من رسائل الاحتيال التي تمت مؤخراً.

وحذر مصرف أبوظبي الإسلامي عملاءه من رسائل الاحتيال، وقال: في موجة من رسائل الاحتيال التي تمت مؤخراً، يتم إرسال رسائل نصية عبر «الواتس اب» للعملاء تدعي أن بطاقة العميل أصبحت محظورة أو تم إغلاق حسابة لأنه لم يقم بتحديث تفاصيل بياناته الشخصية لدى البنك. وقال «أبوظبي الإسلامي»: يرجى ملاحظة أن هذه المحاولات هي احتيالية لمحتالين يعتزمون الحصول على معلومات العميل المصرفية. وحث البنك عملاءه على الامتناع عن مشاركة أي معلومات عن طريق الهاتف أو الرسائل مع مصادر غير معروفة.

وتطالب البنوك علماءها بعدم مشاركة بياناتهم الشخصية مثل رقم الهوية الإماراتية وتاريخ الميلاد وأرقام الهواتف مع أي شخص يدعي أنه موظف مصرفي أو كيان حكومي، وعدم المشاركة للبيانات المصرفية مثل اسم المستخدم وكلمة المرور أو أرقام البطاقات المصرفية ورموز«PIN» و«CVVs»وكلمات المرور لمرة واحدة «OYPs» مع أي شخص. وتجنب فتح أو الرد على رسائل البريد الإلكتروني والمكالمات المشبوهة من مصادر غير معروفة حول العروض التي لا تصدق أوالمحتوى أو الطلبات المشبوهة.