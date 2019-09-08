شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأحد 8-9-2019 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت أسعار العملات اليوم الأحد 8-9-2019، أمام الجنيه المصرى، ووفقا لأحدث البيانات الصادرة عن عدد مختلف من البنوك العاملة فى مصر فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى ، ننشر أسعار العملات اليوم، والتى جاءت كالتالى : تباين سعر الدولار فى السوق المصرفى المصرى اليوم ، مسجلا الأسعار التالية:

سعر الدولار الأمريكى اليوم

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

تباين سعر الدولار فى السوق المصرفى المصرى اليوم ، مسجلا الأسعار التالية:سعر الدولار الأمريكى اليومسعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 16.42 جنيه للشراء. 16.55 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 16.44 جنيه للشراء. 16.54 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك مصر

سعر الدولار فى بنك مصر 16.44 جنيه للشراء. 16.54 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك القاهرة

سعر الدولار فى بنك القاهرة 16.43 جنيه للشراء. 16.53 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى 16.45 جنيه للشراء. Advertisements 16.55 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 16.42 جنيه للشراء. 16.52 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 16.5 جنيه للشراء. 16.6 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك عودة

سعر الدولار فى بنك عودة 16.43جنيه للشراء. 16.53 جنيه للبيع. سعر اليورو الأوروبى اليوم

سعر اليورو الأوروبى اليوم سجل سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم ،ارتفاعاً طفيفاً ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 18.12 للشراء، 18.29 جنيه للبيع. سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم سجل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، بلغ 20.19 جنيه للشراء، و20.42 جنيه للبيع . سعر الريال السعودى اليوم

سعر الريال السعودى اليوم سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، وسجل سعر الريال 4.37 جنيه للشراء، و4.41 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى اليوم

سعر الدينار الكويتى اليوم سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره 54.09 جنيه للشراء، 54.43 جنيه للبيع.

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