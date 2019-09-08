شكرا لقرائتكم خبر عن العجز التجارى لمصر يتراجع إلى 3.38 مليار دولار فى يونيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد، إن العجز التجارى تراجع 21.9% إلى 3.38 مليار دولار في يونيو مع صعود الصادرات 4.3 % وهبوط الواردات 13%.
وأضاف جهاز الإحصاء في بيان أن الصادرات زادت إلى 2.30 مليار دولار في فبراير من 2.20 مليار قبل عام.
وانخفضت الواردات إلى 5.68 مليار دولار في فبراير من 6.53 مليار دولار قبل سنة، بفعل تراجع واردات المنتجات النفطية 36.4% والحديد والصلب بنسبة 37.3%.
ويأتي تراجع واردات مصر من المنتجات البترولية بعد زيادة إنتاج الغاز الطبيعي ولاسيما من حقل ظُهر في البحر المتوسط إلى جانب اكتشافات في شمال الإسكندرية ودلتا النيل.
وفرضت مصر في 2017 رسوم إغراق على واردات حديد التسليح القادمة من الصين وتركيا وأوكرانيا لمدة خمس سنوات.
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