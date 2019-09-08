شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع مؤشرات بورصة الكويت بمستهل التعاملات بضغوط هبوط قطاع البنوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بضغوط هبوط قطاع البنوك.

وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.34% خاسرا 20.090 نقطة ليصل إلى مستوى 5935.40 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.45% خاسراً 29.540 نقطة ليصل إلى مستوى 6517.58 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.01% خاسراً 0.500 نقطة ليصل إلى مستوى 4793.03 نقطة.

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وجرى التداول بمستهل التعاملات على 96.3 مليون سهم بقيمة 14.9 مليون دينار كويتى عبر 3045 صفقة.

وتراجعت 7 قطاعات ببورصة الكويت، على رأسها قطاع البنوك بنسبة 0.57%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.43%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.32%، تلاه قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.29%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.18%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.12%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.07%.

وجاء سهم "شركة منازل القابضة" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 20.73%، تليه شركة منشآت للمشاريع العقارية بنسبة 16.54%، ثم الشركة الكويتية السورية القابضة بنسبة 8.11%، فيما تصدر سهم "الشركة الوطنية الدولية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.79% ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 8.51%، ثم شركة يونيكاب للاستثمار والتمويل بنسبة 6.93%.