شكرا لقرائتكم خبر عن هيرميس تعلن إتمام صفقة بيع 8.4% من أسهم «ابن سينا فارما» بالبورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المجموعة المالية هيرميس، عن نجاح إتمام صفقة بيع 69.1 مليون سهم من شركة ابن سينا فارما، مما يمثل 8.4% من أسهم الشركة في السوق الثانوي بالبورصة المصرية.

وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور مدير الطرح وتقديم خدماتها الاستشارية للأطراف البائعة وهم عائلتا عبد الجواد ومحجوب والبنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية «EBRD».

وفي هذا السياق أشاد محمد عبيد، الرئيس التنفيذى المشارك لبنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس بقدرة قطاعى الترويج والوساطة على نجاحهم في إتمام صفقة أخرى في أقل من شهر على طرح شركة فورى في البورصة المصرية، حيث تعد سادس صفقات سوق المال خلال العام الحالي بعد أن نجحت الشركة فى إتمام صفقات بعدة أسواق مثل السوق السعودي "تداول" وبورصة لندن والبورصة المصرية.

ومنذ إنشائها عام 2001، تعتبر شركة ابن سينا فارما الأسرع شركة نمواً وثاني أكبر موزع للأدوية في مصر، وتقوم الشركة بتوزيع محفظة متنوعة ومتكاملة من المنتجات الدوائية من أكثر من 350 شركة مصري ودولية إلى شبكة عملاء تضم أكثر من 42 ألف صيدلية ومستشفى ومحلات تجزئة ومتاجر جملة، كما أن الشركة تمتلك أسطول يضم أكثر من 670 سيارة تقوم بأكثر من 460 ألف عملية توصيل شهرياً.

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ومن جانبه أكّد مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بالمجموعة المالية هيرميس، أن الشركة استفادت من شبكة عملائها الدولية وخبرتها في صفقات سوق المال للانتهاء من الصفقة في زمن قياسي، كما أن جاذبية شركة ابن سينا وإقبال المستثمرين على القطاعات الدفاعية مثل الأدوية والرعاية الصحية كانا من عوامل نجاح الصفقة.

جدير بالذكر أن الصفقة تمثل سادس صفقات سوق المال التي نفذتها المجموعة المالية هيرميس بمختلف الأسواق منذ بداية عام 2019، حيث تأتي في أعقاب صفقة طرح أسهم فورى وصفقة إصدار أسهم إضافية لصالح الشركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" بالبورصة المصرية، وصفقة الطرح العام الأولي لشركة Finablr ببورصة لندن، وهي الشركة الرائدة في تقديم حلول وخدمات الدفع على الساحة العالمية، وكذلك صفقة بيع حصة 31.5% من أسهم مجموعة مستشفيات كليوباترا بالبورصة المصرية، فضلاً عن تنفيذ الطرح العام الأولي لشركة المراكز العربية بالسوق السعودي "تداول".